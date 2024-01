SuperCoppa Italiana, Inzaghi (Re di Coppa) analizza la vittoria sul Napoli: le parole del mister dell’Inter

Allo stadio Al-Awwal Park l’Inter si è aggiudicata la SuperCoppa Italiana nei minuti finali battendo il Napoli con un gol di Lautaro Martinez. Una partita che ha visto l’Inter sempre in azione con diverse occasioni sia nel primo tempo che nel secondo tempo. La chiave di volta è stata quando l’arbitro Rapuano ha estratto il rosso a Simeone per doppia ammonizione. Da quel momento in poi i neroazzurri hanno attaccato a più non posso per poi trovare la svolta nei minuti grazie al gol di Lautaro Martinez. Un grande gioia per i tifosi neroazzurri e per Simone Inzaghi: l’ex allenatore della Lazio è da oggi il Re di Coppa. Da quando è divenuto mister, Inzaghi ha avuto un level-up pazzesco trascinando prima i biancocelesti e poi i neroazzurri.

Foto Twitter account Inter

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Napoli a SportMediaset: “Vanno fatti i complimenti al Napoli e in 10 hanno lottato come dei leoni. Per quanto riguarda i miei devo fare i complimenti. Abbiamo giocato una semifinale 60 ore prima e fare una finale vicina ci ha pagato. Sommer lo abbiamo difeso bene e con l’occasione di Dimarco potevamo chiudere in vantaggio. La società, i miei ragazzi hanno lavorato tanto e i tifosi che sono venuti qui meritavano di vincere. Abbiamo dedicato il gol a loro. Bisogna avere una grande squadra come l’Inter e come la Lazio, ma ero quasi ottimista. C’è stata una semifinale e qualcuno era stanco, ma abbiamo fatto tanto. Barella? Sta lavorando su ste stesso e deve migliorare. In quel fallo vede la palla che va via, ma c’è stato l’arbitro che ha preso provvedimenti per questa partita e per la prossima”. Il mister ha ricordato con affetto Gigi Riva: “Chiaramente è stato un fulmine a ciel sereno. Lo abbiamo saputo nello spogliatoio. E’ stato un grande uomo, personaggio”.

