Supercoppa Italiana, Il tabellone si completa!

Con la vittoria della Lazio sulla Cremonese si completa il quadro della Supercoppa italiana, che per la prima volta nella prossima stagione si disputerà come Final Four.

Lazio qualificata. I biancocelesti, infatti, non sono ancora certi dell’aritmetico secondo posto al termine del campionato, ma in ogni caso soltanto l’Inter, già qualificata alla competizione in virtù della vittoria in Coppa Italia, potrebbe agganciare la squadra di Sarri. Così, si delineano anche gli incroci della competizione in programma in Arabia Saudita nella prossima stagione: la Lazio affronterà proprio l’Inter in semifinale, mentre il Napoli campione d’Italia se la vedrà con la Fiorentina finalista di Coppa Italia.

Il tabellone della prossima Supercoppa italiana

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio

