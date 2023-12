Supercoppa Italiana, cambiano le date ma l’Arabia no

Supercoppa Italiana o meglio Arabo–Italiana visto che cambiano le date ma non la location , la quale sarà pure ricca e corposa di premi e cotillon, ma stride proprio perché’ non ci si preoccupa minimamente di chi, per fede sportiva, dovrà ammirare i propri beniamini con un viaggio lungo, quando sarebbe stato piu’ opportuno disputarla nel nostro paese.

Ma se la legge di mercato, al netto dei ricavi per le società che vi partecipano, permette introiti oltre la normale entrata, allora ecco che se si volesse giocare alle 14 sotto il sole cocente lo si deve fare, come si dice, io non mi vendo ma mi pagano è vengo!

Ritornando al cambiamento delle date, visto già il format variato in Spagna dal 2020 oggi copia-incolla in Italia, al formato A4 vi partecipano Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio, si disputerà probabilmente tra il 18 e 22 Gennaio 2024, con le 4 che recupereranno in campionato tra Febbraio e Marzo, in attesa di una serie d’incastri dopo le date dei sorteggi delle Coppe Europee, Champions e Conference, dove le partecipanti sono presenti. Ma tutto sara’ piu’ chiaro al temine del mini torneo Italo–Arabo

Supercoppa Italiana: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio

La prima semifinale, Napoli-Fiorentina, tra la vincitrice dello scudetto e la finalista di Coppa Italia, si dovrebbe disputare giovedì 18 gennaio. La seconda, tra l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Lazio seconda in campionato, andrebbe in scena venerdì 19. La finale lunedì 22 gennaio

L’evento porterà nelle casse del calcio italiano circa 23 milioni di euro, con 7 alla vincitrice del titolo, oltre che varie sponsorizzazioni e soprattutto i Diritti Televisivi, che con molta probabilità li acquisirà Mediaset in chiaro, con Canale 5 che trasmetterà’ l’intero ’evento. In pratica da Giovedì 18 a Lunedì 22, tra Supercoppa e Serie A, i pallonari faranno una bella scorpacciata di gol!

