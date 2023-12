Supercoppa Italiana, De Laurentiis: “se i campi d’allenamento non sono all’altezza del Napoli non lascio partire la squadra”

Il 18 gennaio a Riad si inaugurerà il nuovo format della Supercoppa Italiana, che per la prima volta sarà un quadrangolare.

le quattro squadre che si affronteranno nella competizione sono i campioni d’Italia in carica del Napoli, l’Inter detentrice della Coppa Italia, la Lazio che nella passata stagione si è classificata al secondo posto in Serie A e la Fiorentina, altra finalista della coppa nazionale.

Il 18 e il 19 gennaio si terranno le due semifinali, dove si affronteranno Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, mentre il 22 si giocherà la finalissima tra le vincitrici dei precedenti confronti.

L’intera manifestazione si giocherà allo stadio dell’Università Re Sa’ud, che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League in cui milita Cristiano Ronaldo.



Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, e riportato da TMW, in queste ore alcuni emissari del Napoli si trovano nella capitale dell’Arabia Saudita per fare un sopralluogo ai campi di allenamento e individuare la struttura alberghiera in cui il club partenopeo dovrà soggiornare nei giorni della Supercoppa Italiana.

Nelle scorse ore, infatti, il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis, in occasione dell’Assemblea della Lega Serie A, ha dichiarato che non lascerà partire la sua squadra per Ryad qualora i campi d’allenamento non siano all’altezza del Napoli.

Già nei mesi scorsi il patron del Napoli aveva avuto da ridere anche sulla decisione di far disputare la Supercoppa Italiana a Ryad, proponendo lo stadio Olimpico di Roma, salvo poi tornare sui suoi passi.

