Supercoppa Europea: le formazioni ufficiali di Manchester City-Siviglia

Tutto pronto per l’edizione 2023 della Supercoppa Europea. La sfida vedrà i vincitori della Champions League, il Manchester City che hanno battuto l’Inter e il Siviglia, campioni dell’Europa League (gli spagnoli hanno battuto la Roma). I ragazzi allenati da Guardiola hanno perso la Community Shield contro l’Arsenal e al debutto in Premier League hanno battuto nettamente il Burley per 3-0. Il Siviglia allenato da Mendilibar invece ha iniziato la stagione in Liga con una sconfitta contro il Valencia per 2-1.

Manchester City – Siviglia formazioni ufficiali

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akè, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovačić; Grealish, Palmer, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola. A disposizione: Ortega, Carson, Rúben Dias, Phillips, Stones, Laporte, Álvarez, Sergio Gómez, Perrone, Bobb, Lewis, McAtee.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Lamela, Óliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione: Dmitrović, Gattoni, Pedrosa, Montiel, Suso, Rafa Mir, Corona, Sow, Gómez, Juanlu, Kike Salas, Bueno.

ARBITRO: François Letexier (Francia). Assistenti: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (Francia). Quarto uomo: Espen Eskas (Norvegia)

