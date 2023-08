SuperCoppa Europea: il Manchester City batte il Siviglia ai calci di rigore

Allo Stadio Georgios Karaiskakis il Manchester City ha battuto il Siviglia vincendo la Super Coppa Europea. Nei primi 90 minuti la partita è terminata col punteggio di 1-1, mentre ai calci di rigore decisivo è stato l’errore di Gudelj. I primi minuti della partita sono stati spumeggianti con varie occasioni per gli inglesi, anche se la prima occasione è del Siviglia con Lamela, ma il pallone è andato sul fondo senza creare problemi ad Ederson. Al minuto 7 la risposta dei campioni d’Europa è stata sui piedi di Palmer, Bono ha chiuso bene la porta bloccando l’iniziativa dei Citizen. Gli uomini di Guardiola però non si sono fermati e 120 secondi più tardi Aké ha cercato di scardinare la difesa degli andalusi senza fortuna. Fin qui la forza offensiva del Manchester City è stata dominante col Siviglia che ha cercato in tutte le maniere di chiudere bene la porta di Bono.

Altra occasione degna di nota è stata di Grealish, ma il fantasista è stato respinto da Bono in calcio d’angolo. Ma ad andare in vantaggio è stato il Siviglia alla seconda occasione: Oliver Torres ha intercambiato con Ocampos che ha allargato verso Acuna servendo un pallone delizioso per lo stacco di En Nesyri. I ragazzi allenati da José Luis Mendilibar sono clamorosamente in vantaggio grazie all’uomo che ha trascinato gli spagnoli alla conquista della Europa League 2022-2023. 2 minuti più tardi Lamela ha spedito di poco fuori la palla del 2-0 trovando preparato Ederson. Sull’avvicinarsi della fine del primo tempo, il Manchester City ha avuto ben 3 occasioni: la prima con Rodri, autore del gol vittoria contro l’Inter in Champions League, il secondo con Palmer che ha sprecato clamorosamente e la terza con ancora sui piedi del centrocampista classe 2001. La più ghiotta delle occasioni è stata proprio l’ultima. Con questa azione si è concluso il primo tempo con il City che avrebbe meritato di chiudere il primo tempo sul pari. Il Siviglia ha avuto due occasioni importanti e una l’ha concretizzata al meglio.

La ripresa del secondo tempo si è aperta con la doppia occasione per il Siviglia con En Nesyri che al 49′ e 51′ si è divorato la palla del 2-0. Altra occasione al minuto 54 con Jordan, ma Ederson ha sbarrato la gioia del gol. In questa fase gli andalusi hanno preso il largo col Manchester City messo alle strette. All’ora di gioco errore di Aké che ha perso il pallone con En Nesyri che si è involato verso la porta inglese ma ancora una volta l’argentino ha chiuso bene gli spazi. Al minuto 63 però Rodi ha trovato la palla perfetta per il pareggio: il numero 16 ha pescato abilmente Palmer che aggirando Acuna ha battuto Bono. 1-1 per la gioia dei tifosi dei Citizen. 60 secondi più tardi, En Nesyri, il più attivo del Siviglia, è stato chiuso da Ederson abilmente.

Dopo il gol del pari, il Manchester City si è ributtato nell’area del Siviglia cercando in ogni modo di realizzare la rete del vantaggio. Prima Gvardiol e poi ancora una volta Palmer hanno surriscaldato i cuori dei tifosi del Siviglia. Per correre ai ripari, Mendilibar ha tolto Oliver Torres per inserire Juanlu, ma ancora una volta i Citizen si sono resi pericolosi al minuto 79 con Haaland, ma il gigante norvegese è stato fermato Bono in calcio d’angolo. Successivamente Grealish dalla distanza non ha calibrato bene il tiro. Al minuto 83 altra sostituzione per il Siviglia: fuori Jesus Navas per Montiel, mentre Guardiola ha tolto Palmer per Julian Alvarez. Poco prima del minuto 90 Aké ha trovato libero Foden, ma il portiere del Siviglia è stato ancora reattivo. Con questa occasione si sono conclusi i tempi regolamentari e in base alle nuove regole le due squadre sono andate ai calci di rigore. Prima del triple fischio sono entrati Suso per Lamela e Rafa Mir per En-Nesyri per il Siviglia

Ai rigori per il Manchester City hanno calciato Erling Haaland, Julian Alvarez, Kovacic, Grealish e Walker hanno realizzato i gol, mentre per il Siviglia Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel. A sbagliare il penalty decisivo è stato Gudelj.

