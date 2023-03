Superbomba di Tuttosport: “Se Spalletti va via, Maurizio Sarri il sostituto!”

Maurizio Sarri potrebbe tornare a Napoli. E’ la clamorosa indiscrezione lanciata questa mattina da Tuttosport. Secondo il quotidiano piemontese, la permanenza di Luciano Spalletti non dovrebbe essere in discussione (nelle idee del presidente), ma resterebbe pur sempre un 10% di possibilità di addio del coach al termine di una stagione da incorniciare e che potrebbe essere difficilmente ripetibile nei prossimi anni. Per questo, la dirigenza partenopea starebbe valutando altri profili per la panchina di Fuorigrotta.

Tra gli allenatori più graditi alla SSC Napoli ci sarebbero Maurizio Sarri, appunto, e Roberto De Zerbi, grande rivelazione in Premier League alla guida del Brighton & Hove Albion Football Club.

Si ricorda che il presidente Aurelio De Laurentiis, solo qualche giorno fa, ha detto pubblicamente che Spalletti resterà dov’è e non si muoverà dalla Campania. Ma bisogna sempre fare i conti con la volontà del mister, che non si è ancora espresso sull’argomento con i giornalisti.

