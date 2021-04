Super Lega, c’eravamo tanto amati. Ora urge un buon avvocato…

A poche ore dal glorioso annuncio della nascita della Super Lega Europea, pare che il matrimonio dei dodici Top Club sia entrato già in crisi. Urge un buon avvocato, anzi più di uno.

Ieri mi ero permesso di avanzare dei dubbi sulla solidità, sportiva e strutturale, della nuova competizione. La caduta, per ora, è stata fragorosa e repentina. Non mi iscrivo, però, al partito dei vincitori o, peggio ancora, del “ve-l’avevo-detto”. Preferisco continuare a ragionare senza pregiudizi, anche perché la situazione presenta molti punti oscuri.

Nascita di una nazione… zoppa

Una competizione così importante, che prevede finanziamenti mai visti nel mondo del calcio, non nasce dal giorno alla mattina. Il buon senso mi porta a pensare che sia figlia di una lunga ed articolata gestazione. Qualcosa però non deve essere andato come previsto. Nella presentazione della nuova Super Lega, molto lacunosa a dire il vero, si parla di quindici soci fondatori, ma ne erano presenti soltanto dodici. Che fine hanno fatto gli altri tre? Si sono persi per strada? Chi erano i potenziali eletti? Perché non vi hanno aderito? Non era più corretto, ma soprattutto efficace, uscire allo scoperto con l’organigramma completo? Primo clamoroso autogol.

L’annuncio di quella che si poneva come la più importante (e ricca) competizione calcistica mondiale per club è avvenuta di notte, con uno scarno comunicato e un sito piuttosto modesto. Mi astengo, per bontà, dal giudicare il logo e la mancanza di contenuti video. Vista la portata storica non era più logico organizzare una presentazione adeguata all’evento? Magari con un sito più completo, in un orario più consono, con tutti i protagonisti presenti, mass media invitati e qualche padrino e madrina illustri coinvolti? Più che basso profilo mi è sembrato il tentativo di sottrarsi ad eventuali richieste di ulteriori dettagli. E per quanto mi riguarda non sono pochi, anzi.

Come è noto, la notizia è stata data a poche ore dalla presentazione della nuova Uefa Champions League; visto che si stava andando allo scontro diretto con un’organizzazione come l’Uefa, non era più saggio farlo con qualche freccia in più al proprio arco? Fatta così mi sembra il maldestro tentativo di togliere i riflettori alla nuova Champions. Evidentemente, i vari Top Presidenti non hanno mai letto L’arte della guerra di Sun Tzu, e nemmeno visto Wall Street. La prossima volta chiamatemi.

Buchi neri

Ieri ho avanzato una serie di interrogativi legati alla nuova competizione, non li riporto per ovvie ragioni, me ne aggiungo dei nuovi. Quali erano i giorni previsti per le partite? Si è parlato, molto genericamente, di turni infrasettimanali. Problemi con i giorni della settimana? Non sono così numerosi, non vi chiedevo un grande sforzo. Gli orari di massima degli incontri? Era prevista una riforma dei regimi fiscali delle società coinvolte? Anche in funzione degli ingaggi dei calciatori. Quali i piani (e le percentuali) di investimento e spesa delle risorse ottenute? Quali erano le regole immaginate per le composizioni delle rose? Le stesse dei vari campionati nazionali (non propriamente uniformi)? Oppure erano diverse? Dato che la nuova Super Lega non nasceva “appoggiandosi” a principi sportivi, ovvero senza retrocessioni o promozioni ma soltanto cinque inviti, deduco che non era previsto un ranking come quello Uefa. A questo punto, le società invitate partecipando alla nuova competizione non avrebbero avuto la possibilità di aggiungere punti al loro coefficiente, anzi avrebbero registrato un triste zero. Altra disomogeneità.

I dubbi sono molteplici, ma rischierei di essere più lungo del solito. Alla fine temo che l’idea di fondo della Super Lega era basata sulla convinzione che tutte le altre società sarebbero state onorate di poter ospitare Le grandi elette nei campionati nazionali, ed entusiaste di poter prendere parte, ogni tanto, alla Super Lega. Ma le Quindici quanto si sarebbero impegnate nei rispettivi campionati visto il diverso appeal? In pratica, sembrava una sorta di medioevo calcistico con i re che prosperavano nel lusso e i sudditi estasiati che si accontentavano delle briciole. Ma da dove nasceva questa certezza? Visto che, proclami a parte, non c’è stato alcun tentativo di rendere chiari gli effettivi vantaggi economici. Per ultimo, i tifosi, che sono continuamente tirati in ballo (a sproposito), nell’equazione Super Lega erano stati considerati?

Le tre scimmiette

Un vecchio adagio recita: “due persone possono mantenere un segreto, tre sono una folla”. Chi era a conoscenza di questo progetto, oltre agli sacri eletti? Nessun’altro? Perché non sono intervenuti anticipando i tempi? Oggi ci troviamo nella scomoda posizione dove dodici club, appartenenti a tre campionati diversi, hanno falsato cinque competizioni: tre nazionali e due europee. In Italia per mesi ci siamo dovuti sorbire le paternali per una sola partita, bloccata da una ASL durante una pandemia mondiale! A sentire chi rispetta le regole, e qualche commento giuridicamente dotto ed imparziale, il Napoli era colpevole di tutti i mali del mondo. Nel frattempo, tre società disputavano 31 partite pur sapendo che a fine anno avrebbero salutato l’Europa, perché destinate al loro campionato privato. In Premier League tre delle sei squadre dissidenti rischiano seriamente di non entrare nella prossima Champions League, come la mettiamo? Va tutto bene? Ieri sera alcune società hanno fatto marcia indietro, altre sono silenti, Juve e Real sono rimaste appese.

L’Uefa aveva “minacciato” sanzioni in caso di distacco che, di fatto, è avvenuto e solo successivamente è rientrato. Ora come si comporterà? Il timore è che ci si dimentichi di tutto con la stessa rapidità con la quale la Super Lega è morta sul nascere. È ipotizzabile che si apra una trattativa che poterà più soldi anche alle società dissidenti. È una possibilità concreta. Cortesemente, dopo non lamentatevi se c’è disaffezione nel mondo del calcio. Chi semina vento raccoglie tempesta (e debiti grossi come voragini).

Invece per coerenza (e dignità) l’Uefa dovrebbe squalificare le dodici società fondatrici dalle competizioni europee. D’altronde, non erano più interessate a parteciparvi. Altro capitolo le sanzioni nei vari campionati nazionali. Se per una partita si può rischiare la retrocessione…

I mali del calcio (italiano e non solo)

Temo che non accadrà nulla. Perché i mali del calcio sono numerosi e si trascinano via da troppo tempo, al punto che hanno minato la capacità di analisi di molti che giustificano tutto in ragione del “tifo”, scandali compresi. Promuove il fair play finanziario ma non farlo rispettare, è una fastidiosa contraddizione. Permettere ai club più “potenti” di spendere molto di più delle effettive risorse, indebitandosi oltre misura, favorisce gli squilibri e non la competizione. Le vittorie continue e ripetute delle stesse società riducono l’interesse di pubblico e sponsor. Il frequente ricorso a plus valenze gonfiate “accomoda” (momentaneamente) i bilanci ma non porta qualità e bel gioco in campo. L’oscura gestione arbitrale, Var compresa, favorisce i sospetti e alimenta i veleni. L’ignavia, specie in Italia, nella lotta contro il razzismo e la discriminazione territoriale è moralmente inaccettabile. Ancor più lo sono violenza e anarchia fuori e dentro gli stadi. Della gestione dei numerosi scandali che hanno allegramente animato il mondo del calcio negli ultimi trent’anni, meglio non parlarne, servirebbe un trattato a parte.

Giorni di un futuro passato

C’è un verso bellissimo in una canzone di Claudio Baglioni che recita: “Una palla di cannone fra i cappotti messi in terra a far le porte delle squadre”. A mio modesto parere racchiude il senso più autentico e poetico del calcio, nato come sport popolare e democratico. Non la voglio buttare sulla nostalgia, rischierei di risultare stucchevole e oltremodo anacronistico. Sono perfettamente cosciente che nel corso della sua storia il Calcio sia cambiato, ha subito varie “rivoluzioni”. Le ultime due: industriale (dopo Italia ’90) e finanziaria ancora in atto. I risultati, se si vogliono realmente vedere e non continuare a mettere la testa sotto la sabbia, sono sotto gli occhi di tutti. Il fallimento (momentaneo?) della Super Lega non è una vittoria e nemmeno una sconfitta. È l’ennesimo campanello d’allarme (forse il più rumoroso) di un sistema che sta crescendo su fondamenta fragili e pericolanti. Risolvere la crisi con l’ennesimo aumento di liquidità (e giravolta spaziale delle istituzioni) non farà che rimandare il problema (e ingigantirlo). È tempo di scelte, anche drastiche ma salutari. Venerdì capiremo che strada ha intrapreso il Calcio europeo. Ma a volte il futuro può nascere da un ritorno al passato.

Non ho la ben che minima pretesa di sperare che il grandi del calcio amino questo sport, nemmeno che lo comprendano, o rispettino. Mi accontenterei che, almeno, siano dei buoni manager.

