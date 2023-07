Summit di mercato all’ Hotel Britannique… Garcia chiede il sostituto di Kim prima di Dimaro! I dettagli

Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia si sono incontrati all’Hotel Britannique di Napoli per una cena di mercato e per parlare di altri aspetti per quanto riguarda la nuova stagione. Nella giornata di venerdì inizierà il ritiro pre-campionato a Dimaro in Trentino. L’aspetto che preme maggiormente ad allenatore e dirigenza è ovviamente quello riguardante il sostituto del miglior difensore della scorsa annata di Serie A, quel Kim promesso sposo del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, la sfida per la sostituzione dell’ex Fenerbahce riguarderà Kilman e Itakura: per il primo la richiesta è elevata, il secondo rappresenta un’alternativa low-cost, ma di assoluta affidabilità e qualità.

Un duello che non escluderebbe con certezza assoluta un possibile nome a sorpresa, considerati i frequenti colpi di scena con cui De Laurentiis ha abituato la piazza. Staremo a vedere.

