Sulla maglia il Tricolore in attesa del sogno chiamato …Champions!

Una maglia da scudetto, ed un’Napoli ancora imperfetto…Ci rimettiamo nelle mani del padrone, senza dimenticare che vi ‘e’ solo uno che può far tutto da solo…lo chiamiamo Signore!

Ho voluto cominciare cosi questo mio editoriale, al termine del the day after, sulla splendida cornice di MSC World Europe, dopo la presentazione delle maglie dei Campioni D’ Italia 2022/23

Oggi invece si riparte, tutti da zero, con tante incognite verso un campionato ormai impoverito, da petrolio e sterline, derubato sicuramente, di materia prima, ma arricchito di moneta con grande gioia di bilanci e presidenti, ma non di certo di tifosi che pagano gli abbonamenti.

Guardando in casa nostra, dopo gli addii del “napoletano” Spalletti, del Drughi Juventino Giuntoli, e Kim-Min-Jael, che da Instagram ha eliminato l’ultimo vessillo azzurro con la data dell’October festa!

Restano da sciogliere i nodi Osimhen, promesso sposo di Maria Antonietta d’Asburgo, ma chissà se Elisabetta II non lo impedirà…, Piotr Zielinski, che vede materializzarsi la Danza del Ventre e petrol-dollari sul suo conto corrente, Politano che da buon romano riabbraccerebbe la sua fede da bambino, Mario Rui, che chiamato personalmente dal “sultano Cristiano”, vede il suo futuro nella Saudita Arabia, infine Lozano, che da buon Messicano, si fa la sua siesta in attesa che il patron…gli faccia la festa!

Sperando di non aver dimenticato alcuno, questo è il quadro di chi ha urlato hai quattro venti di avere un sogno quest’ inverno, di vincere la Champions! Allah sia con te direbbe un mussulmano, come del resto Foss à marron, risponderebbe un napoletano.

Ma profittando della presenza del nuovo sponsor, mi rifaccio ad un detto assai usato: Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare!

Ma io non demordo, mi affido al patriarca che ha detto “se va via Osimhen ne compreremo uno più forte” e allora son sicuro, con Kvara, Haaland e Mbappé’ i trofei li vinciamo tutti e tre! Perché’ dite di no? Scusate ma sono loro i futuri Palloni d’ Oro!

Se va via Osimhen, bomber e Campione, e si cerca qualcuno per vincere la Champions, chi più di questa coppia ne alimenterebbe il sogno?

Avete compreso cosa intendo? Io spero vivamente, che il tempo sia clemente, ed alla fine abbia ragione il vostro Presidente…ma noi siamo analisti della realtà’…e molte volte azzecchiamo anche la verità’! E spero vivamente che il tifoso, parte dalla quale mi sono sempre schierato, tra Dimaro e Castel Di Sangro, non venga derubato della passione e del tricolore!

Ma come ho sempre detto, noi abbiamo un presidente tutto fare, che a breve prendera’ anche il tesserino per poter allenare, che sa vendere caro peggio di un magliaro…e aspetto con fiducia e pronto ad annunciare, il grande giocatore per poi poter volare!

Insomma cari amici il tutto per dirvi che questa società, grazie allo scorso anno, non ha bisogno di vendere per poter comprare, il nodo resta il Nigeriano, sperando che Mbappé’ non vada al Real Madrid…vi dico fin da ora, segnate questa data 23 Luglio…e lì che si deciderà tutto il mercato del patriarca romano…con nonno napoletano, e visto che ci siamo, grande tifoso della Roma! Come a dire le “pizze diveentano due”…Menomale Starace c’ e’!

