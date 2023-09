“Sul filo di lana puo’ arrivare Soumare'” Ultimo regalo di Adl per il Napoli di Garcia

Il Napoli non si arrende per Boubakary Soumaré e prova a portarlo in Italia. Secondo quanto riferito da Footmercato, il centrocampista di proprietà del Leicester City sarebbe conteso dal club partenopeo e dall’Inter in Serie A, oltre che dal Lione in Ligue 1 e dal Siviglia nella Liga spagnola. Proprio gli azzurri – scrivono i colleghi transalpini – sarebbero in prima fila, con Aurelio De Laurentiis che vorrebbe acquistare il calciatore come ennesimo “regalo” per Rudi Garcia.

Già qualche settimana fa il Napoli, alla pari del Torino, aveva sondato il terreno. Venerdì 1 settembre è l’ultimo giorno utile per un cambio di maglia dell’ex talento del Lille, poco intenzionato a restare in Inghilterra per giocare nella seconda divisione. Anche per questo, i suoi rappresentanti faranno il possibile per portarlo altrove, ma il tempo stringe e non sarà semplice riuscire a concludere il trasferimento al fotofinish di questa sessione di trattative.

