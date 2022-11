Striscione contro Maroni apparso a Napoli…

Maroni, volevi vederci morti… Ma noi abbiamo visto morire te. Mai tesserati”. Striscione comparso nella notte tra martedì e mercoledì in via Vespucci a Napoli, nei pressi dell’ospedale Loreto Mare, che prende di mira Roberto Maroni, l’esponente della Lega ed ex ministro dell’Interno, scomparso a 67 anni, stroncato da un tumore. Sulla vicenda la Digos sta indagando per arrivare ai responsabili del vergognoso gesto nei confronti di Maroni. Sono già stati acquisiti i filmati di diverse telecamere della zona e ora gli agenti li stanno visionando.

Nel contempo sono monitorati anche tutti i social frequentati dagli ultras per cercare di risalire a chi per primo ha fatto circolare la foto. Lo striscione, stando alle prime indagini della Digos, potrebbe anche essere opera di qualche gruppo non organizzato, perché la grafica utilizzata per scrivere lo striscione contro Maroni non è mai comparsa prima d’ora tra le scritte del tifo organizzato. Ma è comunque evidente che chi lo ha scritto ha interpretato un sentimento condiviso da un buon pezzo del mondo ultras contro l’ex ministro dell’Interno.

Matteo Salvini ha così commentato su Twitter: “Vergognatevi”.

