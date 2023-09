“Stride vedere le Giovanili del Napoli, club Campione d’Italia, disputare il campionato di Pimavera 2?…Il Settore Giovanile costa, sono investimenti che Aurelio De Laurentiis non vuole fare” Maurizio Pistocchi la tocca piano!

“L’Italia è un paese per vecchi”. Maurizio Pistocchi, apprezzato opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Fuori Campo, nel corso della trasmissione ‘Fuori Gioco’. Ve ne proponiamo un estratto

: “[…] Questo è un paese vecchio e che tutela gli anziani, senza però tutelare i giovani. Uno dei grandi problemi dell’Italia è il lavoro giovanile e questo modo di pensare lo si denota anche nel calcio. Stride vedere le Giovanili del Napoli, club Campione d’Italia, disputare il campionato di Pimavera 2? Il Napoli è una società che lavora molto bene sul mercato, ma che non ha una progettualità.

Tutte le storie che abbiamo sentito in passato in merito ad una ‘cantera’, al Settore Giovanile e via discorrendo, sono tutte balle, perché il Settore Giovanile costa e farlo bene implica degli investimenti, cosa che Aurelio De Laurentiis non vuole fare: preferisce investire sulla squadra titolare, sulla quale ha lavorato intensamente”.

“Questo – ha osservato Pistocchi – succede anche in società nelle quali il Settore Giovanile funziona: quanti giocatori dell’Inter, il club che ha vinto tutto a livello giovanile italiano, sono oggi in Prima Squadra? Vengono utilizzati per fare plusvalenze importanti.

Il caso di Casadei, per citarne uno, è emblematico: è stato venduto al Chelsea per una cifra considerevole e, adesso, è un calciatore da mercato e che ha almeno triplicato il suo valore. All’epoca, l’Inter lo ha dato via per fare una plusvalenza su un giocatore pagato zero. Il nostro calcio è un calcio indebitato, strutturalmente debole e nel quale non sono stati fatti investimenti né a livello tecnico né di formazione.

E’ un calcio che vive di improvvisazione”.

