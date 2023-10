Il Napoli ha perso con il Real Madrid: niente di clamoroso verrebbe da dire, del resto, parliamo di una squadra Galáctica, nel vero senso della parola. Il punto, invece, è proprio un altro. A far rumore non è tanto la sconfitta in sé, quanto la reazione emotiva che ha scosso tifosi e addetti ai lavori, consapevoli solo adesso delle reali potenzialità del gruppo. A maggior ragione dopo una prestazione del genere, ricca di spunti positivi, dal punto di vista tecnico e della personalità.

Un paradosso, se pensiamo agli innumerevoli dubbi sollevati all’inizio della stagione, specialmente quelli che riguardavano virtù in apparenza smarrite con la gestione Garcia: feroce determinazione e cattiveria agonistica. Oltre, chiaramente, a ritmi agonizzanti, classici del Torneo Intersociale. Così, anche la mancanza di un sostituto naturale di Kim si era incastrata nelle amnesie tattiche degli azzurri, rendendo più pesante le lacune strutturali.

Probabilmente, un rischio accettato e messo in preventivo dalla proprietà, strettamente connesso alla scelta di ripartire con un nuovo “manico”. Ma sostenibile a medio/lungo termine. Sulla scorta di un principio semplice, ovvero, quanto fosse impensabile stravolgere in poche settimane la storia del biennio precedente.

Insomma, se il 2-3 incassato contro i Blancos genera a mente fredda un mucchio di recriminazioni, allora davvero i Campioni d’Italia possono immaginare di aver imboccato la strada giusta. Ed un progetto che faticava a decollare, alimentando addirittura premature riflessione sul futuro dell’allenatore, adesso potrebbe pure permettersi di accarezzare in modo concreto un certo tipo di ambizioni.

Micidiale trappola di Carletto

A pensarci bene, le cose positive evidenziate dal Napoli ieri sera sono eloquenti, oggettivamente incontrovertibili. Aveva cominciato effettivamente meglio dell’avversario, scegliendo tuttavia di adeguarsi all’intensità impressa al match dalla Casa Blanca. Possesso di qualità, però senza spingere costantemente sull’acceleratore. Sostanzialmente, andando un po’ a strappi. Col passare dei minuti, la squadra partenopea ha perso l’inerzia positiva, facendosi logorare dal gioco di Ancelotti. Il Real sicuramente non ha brillato. Accettando in ogni caso di soffrire durante larghi tratti della gara. Conscio che alla lunga, il talento cristallino dei suoi Top Player avrebbe poi fatto la differenza.

Al contempo, bisogna riconoscere come l’approccio alla partita degli azzurri sia stato abbastanza propositivo, caratterizzato da pressing alto e vigoroso, alternato a momenti di contenimento, abbassando il baricentro nella propria metà campo. Senza mai essere passivi o rinunciatari. Anzi, interpretando comunque la fase di non possesso con reattività e dinamismo. La soluzione trovata da Carletto per destabilizzare l’assetto difensivo degli azzurri si basava sull’uso del rombo a centrocampo. Uno schieramento funzionale a creare dinamiche interessanti, attraverso due giocate.

Innanzitutto, sfruttare l’ampiezza con i terzini. E se Camavinga limitava le uscite, dovendosi preoccupare di un Politano indiavolato, in grado di dare un notevole contributo anche nei ripiegamenti, sul lato opposto Carvajal rimaneva in isolamento, permettendo al Real di palleggiare pazientemente.

Un atteggiamento simile era aggravato dai movimenti a defilarsi e svuotare il cono di luce centrale di Rodrygo e Vinicius, che andavano incontro al compagno col pallone. In questa situazione, Natan e Ostigard dovevano necessariamente allargarsi, per prenderli in consegna. Decisivo, dunque, il tempismo negli inserimenti di Bellingham, che si sistemava puntualmente alle spalle di Anguissa o Zielinski, orientando l’imbucata.

Quasi alla pari coi Blancos

Quindi, probabilmente il talento, la fisicità nonché l’esperienza a questi livelli del Real ha determinato i presupposti della sconfitta. Soprattutto nel momento in cui c’è stata una perdita di controllo di distanze e ritmo da parte del Napoli. Una volta che le energie fisiche e mentali sono venute meno, per come è maturato l’autogol del definitivo vantaggio degli ospiti, gli azzurri non hanno ritrovato la forza per rialzare la partita.

In questo scenario, però, non vanno affatto dimenticate le difficoltà iniziali della squadra di Garcia. Che adesso deve puntare proprio sulle idee che hanno portato a giocarsela (quasi…) alla pari contro un avversario distante anni luce per blasone e divario tecnico.

Al netto degli errori individuali, che si pagano a carissimo prezzo in Champions League, lo strumento del gioco collettivo va cavalcato, perché così il Napoli s’è dimostrato discretamente a suo agio nel modulare il possesso, riuscendo a compattarsi sotto la linea della palla; nonché mantenere una riaggressione adeguata per mantenere talvolta il Real lontano dalla propria area.

