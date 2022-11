Stop mondiale, Clausura e Nuova Testa

Il Napoli ha un ottimo vantaggio ma dietro nessuno molla.

Chi con tecnica, chi con furore e cuore prova a resistere. 8 – 10 punti possono essere tanti, tantissimi o un soffio.

Possono essere un bottino da forziere o una dote effimera.

Serve continuare, poche chiacchiere.

Questo Napoli sarà davvero difficile recuperarlo ma ci aspetta un nuovo campionato. Un altro torneo dopo il mondiale.

Per la prima volta nella sua storia il campionato italiano ha la sua Clausura.

Una fase seconda dello stesso percorso che senza dubbio avrà uno sviluppo diverso.

Lo insegna l’Argentina e quelle realtà dove il meteo impone lunghe soste.

Dipenderà da questo bel Napoli 5.0, da “cosa” saranno Milan, Inter e Juve post mondiali e da quale testa queste squadre avranno tra due mesi.

Una testa nuova per una pagina nuova.

Non sarà lo stesso libro.

Speriamo con la stessa storia ma crediamo saranno pagine differenti.

L’ultimo turno ha confermato quanto detto. Nessuno ha intenzione di mollare, anzi.

I competitors stanno lentamente crescendo nella prestazione e nel fare punti.

È il Napoli che è marziano si è detto.

La Juve pare abbia trovato la quadra ed attende suoi alcuni “mal messi” campioni. Il Milan ha un carattere unico. Si esalta nella difficoltà. L’altra, l’ Inter ha un organico che da garanzie di qualità.

Lazio e Roma ad intermittenza probabilmente lo saranno ancora così come l’Atalanta.

Si è detto testa.

Mercato e testa.

Chi potrà e vorrà, farà mercato e riparazioni.

La testa farà la differenza. Su questo siamo inamovibili.

Convinti.

Sarà la nuova mente a far punti importanti.

Se è vero come è vero che in campo vanno gli uomini con le fragilità e le qualità, il mondiale, era ed è, un qualcosa che faceva e fa riferimento.

Tutti impauriti di non andarci. Tutti entusiasti di viverlo e tornare.

Sarà un campionato diverso perché gli uomini saranno diversi.

Serve restar concentrati. Serve lavorare sulla mente di tutti ed ognuno.

Nessuno conosce davvero la forza di una mente nuova.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati