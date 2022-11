Stephanie Frappart e la Rivoluzione Femminista

Chi non ha occhi non vede ma chi non ha cuore non vede, non sente e non assapora.

Il Qatar ho spesso detto è un’occasione per Pensare e Crescere. In questo caso non è solo occasione di sviluppo ma è in tutto e per tutto una Rivoluzione.

La ribellione del movimento femminista.

Germania – Costarica sarà scritta nell’almanacco della storia del calcio.

Per la prima volta nella vita del calcio maschile, una Donna, arbitrerà un incontro mondiale.

In un Paese che “non ama” le donne e da un Paese come il nostro che finalmente, aldilà di come la si pensi politicamente, vede un Presidente donna, comunque la si guardi è per i giovani un segno dei tempi e della Eguaglianza dei Diritti. Soprattutto quando avviene al vertice della Repubblica.

Donna, sono costretto a sottolineare il termine donna, e non se ne dovrebbe aver il bisogno. Quando c’è competenza e professionalità, il sesso, il colore e la religione sono soltanto apposizioni al soggetto. Ci son voluti secoli per sdoganare il tabù.

Stephanie Frappart. Segnatevi questo nome. Sarà lei a gestire la partita più importante per la Germania. Da questo incontro dipende il destino in Qatar dei tedeschi.

Una meravigliosa responsabilità per Stephanie. Una grande occasione. La meta di un lavoro lungo e faticoso.

In una società in cui ancora oggi una donna guadagna almeno il 30% in meno rispetto ai colleghi maschi, il fatto che Stephanie sia arrivata in cima al mondo, non è un gran risultato, è un’impresa.

Sia chiaro, ci arriva avendo scalato e vinto il gran premio della montagna. Il premio degli scalatori.

Stephanie è PEDAGOGIA dello Sport e dei Diritti Civili.

È la vittoria di milioni di donne che amano il calcio e combattono.

La vittoria di milioni di donne che non accettano in nessun modo al ruolo di comprimarie.

È vittoria di diritti.

Vittoria di Donne ed Uomini che credono nella Democrazia del futuro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati