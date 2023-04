Stellone lascia la panchina del Benevento: “Sono mortificato e chiedo scusa”

La trentaduesima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria della SPAL sul campo del Benevento per 3-1. Prati, Celia e Moncini hanno dato tre punti fondamentali agli estensi che hanno così riagganciato la zona playout. Per i padroni di casa gol della bandiera di Foulon. In virtù di questa sconfitta, Roberto Stellone ha deciso di dimettersi dalla panchina dei campani. Oltre al mister anche il collaboratore tecnico Andrea Gennari, il match analyst Carmelo Merenda e il preparatore atletico Lorenzo Riela hanno deciso di lasciare il Benevento. Il club in questo momento è ultimo in classifica con solo 29 punti conquistati a 6 giornate dalla fine del campionato di Serie B.

Roberto Stellone a Ottochannel ha spiegato i motivi del suo addio: “Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa a tutti. Non sono riuscito a dare ciò che volevo, pur mettendoci il massimo dell’impegno. Ci tenevo tanto a fare bene per la piazza, per l’entusiasmo del presidente. Non ci sono riuscito, ho dato le mie dimissioni. Spero possano dare qualche scossa. Non penso di dare più qualcosa. Sono mortificato e chiedo scusa. Sono sicuro che i calciatori abbiano dato il massimo. Non siamo riusciti a migliorare. Spero la mia decisione possa dare una scossa”

