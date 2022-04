Stefano Tacconi ricoverato d’urgenza per un ischemia cerebrale, gravi le sue condizioni

Stefano Tacconi, ex portiere di Avellino, Juventus, Genoa e della Nazionale, e ricoverato, presso il nosocomio di Alessandria nel reparto di Neuorochirurgia, per un ischemia cerebrale. Stefano Tacconi, 64 anni, si trovava nella serata di venerdì 22 aprile a Tigliole, in provincia di Asti per una cena benefica nell’ambito delle “Giornate delle Figurine”. Nella mattinata di sabato 23 aprile avrebbe accusato un malore. Trasportato in un primo momento al Cardinal Massaia di Asti, sarebbe stato successivamente trasportato all’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sarebbero gravi. Ma bisogna attendere il prossimo bollettino medico per saperne di piu’. Il figlio Andrea, in una storia del suo profilo Instagram scrive: “Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”. E noi della redazione di persemprenapoli, ci uniamo al coro del figlioletto Andrea, ed auguriamo a Stefano Tacconi di riprendersi al piu’ presto, e riabbracciare la famiglia ed il suo piccolo leoncino! Forza Stefano!

R

ESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati