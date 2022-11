Stefano Sorrentino: “Napoli padrone del proprio destino”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Sorrentino, ex calciatore:

“Nel momento in cui c’è la pausa dove noi non ci siamo c’è rischio di infortunarsi, le amichevoli a più di tanto non ti porta. Secondo me si poteva evitare di giocare. Il gol di Alaba? Sì, è un errore di Donnarumma, lo ha detto anche lui.

Ogni anno i palloni sono sempre più leggeri. C’è da fare i complimenti a Gigio che ha ammesso l’errore e non tutti lo fanno. È vero che è anche colpa sua, ma sembra che chi ha calciato stesse tirando il pallone Super Tele.

Si sta facendo sempre in modo che noi continuiamo a vedere che i portieri prendono gol da 25/30 metri perché ci sono questi palloni che se vengono colpiti in un certo modo cambiano di direzione, per il portiere al giorno d’oggi è più complicato.

Il Napoli? Ha tre partite di vantaggio sulle altre e questo non è poco. A gennaio quando ripartirà il campionato la squadra di Spalletti sarà padrone del proprio destino. Sappiamo già che se farà gli stessi punti di chi gli sta dietro sarà campione.

Era talmente bello da vedere, spumeggiante e sfrontato prima della sosta, vedremo se riprenderà così. Per lo spettacolo del campionato è giusto che ci sia della lotta fino alla fine ma penso che il Napoli abbia un bel vantaggio.

A differenza di altre ha una rosa ampia. Spalletti la sta gestendo benissimo. Tutti i giocatori sanno che devono giocare contro il Liverpool o contro l’Hellas Verona. Questo ti fa capire che tutti sono in grado di difendere il primo posto.

Meret? Su di lui non ho mai avuto dubbi. È il suo primo anno da titolare e sta dimostrando di essere un grande portiere. Con la giusta serenità e con un po’ di cazzimma sta dimostrando di essere il portiere forte che io conosco”.

