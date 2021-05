Stefano Capozucca su Osimhen: “Tanto pacco non lo è…”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha commentando il pareggio dei rossoblù. Un punto pesantissimo nell’economia della lotta per non retrocedere: “Siamo venuti al Maradona a giocarcela contro il Napoli con una convinzione diversa rispetto al passato viste le nostre tre vittorie consecutive, anche se consci della forza e con una classifica bugiarda…“.

Il diesse dei sardi analizza poi l’andamento del match: “C’era da lottare consapevoli della difficoltà, potevamo perdere ma ce la siamo giocata. Il pareggio l’abbiamo meritato ma se il Napoli avesse vinto sarebbe stata una vittoria meritata. Nel secondo tempo hanno mancato spesso il doppio vantaggio, anche se poi nel finale Meret si è superato. La voglia che abbiamo avuto per raggiungere il risultato è stata decisiva. Ci siamo esposti ai contropiede del Napoli. Che fortunatamente non hanno fruttato…”.

Stefano Capozucca si sofferma sulle critiche neanche tanto velate mosse a Gattuso per i cambi in corso d’opera. Mentre il Cagliari pare l’abbia rimessa in carreggiata proprio in virtù degli avvicendamenti operati da Semplici: “Anche ieri ho letto che qualcuno ha dato la colpa del pareggio a Gattuso, non capisco quali colpe debba avere. Il nostro allenatore ha fatto cambi offensivi e quindi dietro eravamo scoperti, la partita per fortuna poi è andata in una certa maniera e abbiamo pareggiato con Nandez…”.

Il diesse dei sardi non fa alcun mistero circa la scelta tecnica di relegare in panchina Joao Pedro: “E’ il nostro fiore all’occhiello e il crocevia del nostro campionato è contro il Benevento. Era ammonito e diffidato, lo abbiamo risparmiato di comune accordo…”.

La chiosa finale è su Victor Osimhen: “Tanto pacco non lo è. Non vado a discutere il valore di mercato, non sta a me parlarne. Però non dimentichiamoci che ha perso tanti mesi, che arriva da un altro campionato. Andiamo a vederlo poi nell’arco di continuità e tra 2 anni ne riparliamo”.

