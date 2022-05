Stefano Agresti: “Persa una grande occasione per il Napoli, squadra da rafforzare”

Stefano Agresti, ex direttore di Calciomercato .com, ed esperto di mercato, e’ intervenuto alla trasmissione radiofonica, Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, alla domanda sul mercato azzurro, risponde cosi:

“Bisogna capire cosa faranno le altre, ma il Napoli quest’anno ha perso la grande occasione, perche’ credo che il Napoli debba completare per forza l’organico, visto che assieme all’’ inter e’ la squadra migliore del campionato secondo me,e il fatto che si sia staccato cosi presto senza lottare fino all’ ultimo , bisoghna capire il Napoli effettivamente cosa fara’ sul mercato ci aspettiamo un mercato alla spendig-review, con attenzione particolare al bilancio, in attesa di cosa faranno le rivali e penso a Juve e Milan, non credo grandi investimenti per l’Inter, anche se ha in mano Dybala, ma questo costa un sacrificio che potrebbe essere Lautaro.di cedere un altro calciatore magari in difesa, invece Milan E Juve sono due societaì che possono rafforzarsi, bisogna solo capie cos accadra al Milan con il molto probabile cambio di proprieta’ che avverra’ alla fine del campionato”

