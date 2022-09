Stefano Agresti: “Partita Spettacolare…”

Stefano Agresti, giornalista della Gazzetta dello Sport, e intervenuto alla trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, e sulla vittoria degli azzurri sul Liverpool in Champions si è così espresso.

“ Spiegare il 4-1 del Napoli, come ricordate giustamente con un rigore fallito Una partita fantastica che ha giocato il Napoli in modo incontaminato, il modo in cui la chiusa con grande e larghissimo anticipo e anche il modo assolutamente spettacolare. con cui ha travolto una squadra che è una delle migliori del mondo, per cui se il Liverpool è fuori condizione, questo è un problema del Liverpool, non può essere un problema del Napoli.

E comunque non mi pare che quelli del Liverpool stiano perdendo tutte le partite incassando 4 gol. Incassato, e se leggi i campioni che giocano nel Liverpool , vuol dire che saranno anche un po fuori forma, la squadra, ad ora, non avrà il miglior equilibrio possibile, però per travolgerli come ha fatto il Napoli, devi metterci moltissimo del tuo

! Perche contro il Liverpool si puo’ pure perdere, e vedrai che da qui ne vincera’ molte, anche se ora non giochera’ per la sospensione della Premier, ed il Napoli e’ stato superiore anche in modo imbarazzante in certi momenti, una situazione entusiasmante della vittoria del Napoli, e il modo di giocare coinvolgente, trascinante, una delle caratteristiche della qualita’ di Spalletti, di saper far giocare bene le sue squadre,

a volte non l’ha fatto, mi riferisco all’ Inter, cercando di essere piu’ concreto e meno spettacolare, e non ha dato il meglio, dove costrui’ una squadra non cosi bella, e che alla fine non ha lasciato un bel ricordo, per cui non avendo vinto, non lascia in modo positivo. Invece le sue squadre devon anche giocare bene come sta facendo il Napoli oggi”

