Stefano Agresti: “Non esistono piu’ gli imprenditori con passione”

Stefano Agresti, ex direttore di Calciomercato .com, ed esperto di mercato, e’ intervenuto alla trasmissione radiofonica, Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, alla domanda sui nuovi investitori esteri nel nostro calcio ah risposto cosi:

“sono molto diversi tra di loro sono imprenditori che cercano di fare business attraverso il calcio è chiaro che il nostro il nostro calcio è cambiato non esistono più industriale imprenditori che mettono denaro anche per passione e adesso vogliono tutti fare affare attraverso il calcio è per questo che poi arrivano in 20 minuti come giustamente ricordati Ma anche gli imprenditori italiani che adesso fanno calcio pensano all’aspetto economico quella e non a caso anche Club gestiti bene da imprenditori italiani penso al Napoli penso la Lazio Ovviamente poi devono avere un ritorno economico per i proprietari che non le fanno più per amore della maglia, il passato è inutile Magari anche di ricordarlo Ma i Berlusconi, i Moratti, i Sensi che mettevano tanto denaro nella società e magari ne lasciava anche una parte tipo Cecchi Gori”

