Stefano Agresti: “La Juve dovra’ pagare tre commissioni altissime per tre parametri zero!”

Stefano Agresti, ex direttore di Calciomercato .com, ed esperto di mercato, e’ intervenuto alla trasmissione radiofonica, Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, e sul possibile cambiamento sulle commissioni ai procuratori, ha risposto cosi:

“Sulle commissioni un cambiamento sci sara’ , la federcalcio voleva farlo in passato, ma e’ stata fermata dai club poiche’ e chiaro che se i club italiani dovessero avere un tetto sulle commissioni, non sarebbero piu’ competitivi , rispetto agli stranieri che ne pagano di salatissime, e chiaro che laregola deve essere uguale per tutti, altrimenti si rischia il disastro finanziario. Io credo che il mercato sia cambiato, e chi se ne sta andando a parametro zero , tipo , Kessie, Perisic, tutti avanti con gli anni, penso a Di Maria che potrebbe andare alla Juve, ma anche ancora giovni come Insigne, o Donnarumma che ha lasciato il Milan a Zero..come Dybala che e’ del 93 ancora nel fiore degli anni e la Juve lo perde a Zero, e chiaro che si sta cambiando…e cambiato il modo di fare calcio, esempio se l Juve non vuole pagare le commissioni di Dybala, e lo lascia a zero, e poi prende tre calciatori a zero, dovendo pagare tre commissioni altrettanto importanti, ovvero Perisic, Pogba, Di Maria…in pratica le commissioni escono dalla porta ed entrano dalla finestra…si devono pagare comunque. Io credo che fatta la legge, trovato l’inganno, sulla trasparenza che puo’ garantire la FIFA, credo che gestire questo tipo di situazione non sia semplice, mi pare che sia stato perso gia’ moltissimo tempo, e che le decisioni che siano state prese sono piu’ interlocutorie che definitive io non ho molto ottimismo sulla cosa, perche’ penso che alla fine c’e’ da discutere sulle percentuali ed entita’ delle compensazioni e commissioni, gli stessi agenti ad un certo punto hanno proposto un limite che non e mai stato posto non sono cosi ottimista”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://www-persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati