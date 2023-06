Stefano Agresti dice la sua sul Napoli di Garcia: “Il Napoli in questo momento è messo meglio di tutti…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ,è intervenuto Stefano Agresti, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’.

“È difficile ripetere capolavori come quello del Napoli. Però si può costruire una squadra forte rinunciando a giocatori importanti. Forse solo De Laurentiis avrebbe immaginato che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Devi azzeccare tutto in una stagione così: i giocatori a costo ridotto, l’allenatore e giocatori adatti per il tipo di calcio che quell’allenatore vuole mettere in pratica.

Garcia ha un compito molto duro perché arrivare in una squadra che ha appena disputato una stagione importante come quella del Napoli è molto difficile. Devi vincere lo scudetto e arrivare almeno ai quarti di Champions League per fare come il tuo predecessore. Dobbiamo concedere a Garcia la possibilità di fare anche qualcosa in meno di Spalletti senza essere così critici nei suoi confronti perché emulare quanto fatto dal toscano è difficilissimo.

Il Napoli in questo momento è messo meglio di tutti, ha l’organico completo o quasi. Come ha detto Garcia l’altro giorno alla presentazione, il Napoli ha anche alternative importanti oltre i titolari.”

