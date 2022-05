Stefano Agresti: “ADL entro il 2024 dovra scegliere tra Napoli e Bari”

Stefano Agresti, ex direttore di Calciomercato .com, ed esperto di mercato, e’ intervenuto alla trasmissione radiofonica, Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, alla domanda sulla scelta diADL entro il 2024 , tra Napoli e Bari, si e’ espresso cosi

“Non so cosa accadra’ per il Napoli, ma cero e’ che tra un’ po ADL dovra’ fare qualcosa tra Napoli e Bari, perche’ al di la’ dei ricorsi che sta portando avanti, al momento non vedo che ci siano molte che abbia ragione, e quindi al momento le norme dicono che entro il 2024 deve cedere uno dei due club, Napoli oppure Bari. E chiaro che se il mercato piu’ricco a livello economico, vede il Napoli piu’ richiesto e visto che ha raggiunto un livello piu alto e non credo possa andare oltre , e se dall’ estero arrivasse un imprenditore forte, sfruttando il marchio ed il bacino d’utenza oltreche’ le radici di Napoli in tutto il Mondo magari potrebbe essere un vantaggio ed ottenerne beneficio per la competitivita’.”

