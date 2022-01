Stanislav Lobotka: “Spalletti mi ha convinto a restare”

Oggetto misterioso ieri, perno imprescindibile del centrocampo oggi, Stanislav Lobotka potrebbe definirsi cosi’ la storia tra il tecnico Gattuso, che in pratica lo vedeva solo in panchina ma da seduto, ed il tecnico toscano, che non solo gli ha dato fiducia, ma lo ha trasformato in un punto focale del centrocampo partenopeo. Lo Slovacco infatti, sente molto la fiducia del tecnico, e ‘ la sta ripagando da protagonista, e con prestazioni al di sopra della media, chissa’ poi con il ritorno di Anguissa, come la mette Spalletti….Insomma un Lobotka forse troppo presto accantonato, da chi credeva di conoscere i veri centrocampisti. Oggi lo stesso Lobotka ha rilasciato un ‘intervista alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, dove racconta del suo attuale momento, di cio’ che ha vissuto quando era stato prematuramente accantonato, poi in successione protagonista assoluto, e del fatto che il Napoli sia ancora in corsa per il titolo. Ecco cosa ha dichiarato il “ritrovato” Lobotka: “sono finalmente protagonista“,“Sono felice perché sto giocando molto. Prima non è stato facile, perché ero poco impiegato”, Su Gattuso e su Spalletti: “Quando è andato via Gattuso ed è arrivato Spalletti ho trovato finalmente spazio: sono contento di poter dare il mio contributo. Dicevano che ero fuori forma, che ero grasso, molti non si spiegavano perché non riuscissi a esprimermi, avevo anche pensato di andar via dal Napoli. Invece, Spalletti mi ha dato piena fiducia: tra noi c’è un grande feeling“. Sul campionato e su dove puo’ arrivare il Napoli…scudetto compreso: ” Adesso dobbiamo ricominciare il percorso lasciato a causa di qualche gara sfortunata. Abbiamo le potenzialità per risalire la corrente ed essere competitivi” “Il discorso scudetto non è chiuso. Siamo di nuovo vicini alla vetta e possiamo giocarci le nostre possibilità. Abbiamo recuperato tutti i calciatori e vogliamo essere protagonisti. Abbiamo una rosa di qualità, con tanti giocatori di talento, e una squadra solida. Spalletti ci ha dato una mentalità e un’impronta chiare. Da qui in avanti vogliamo cercare di vincere ogni gara. Napoli mi piace tantissimo, c’è un clima fantastico. I napoletani hanno una passione straordinaria, che è molto simile al mio modo di concepire il calcio”

