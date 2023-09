“Stando alle dichiarazioni di Garcia, è tutta colpa dei giocatori. Insomma, lui l’ha preparata perfettamente…” Paolo Del Genio è un fiume in piena

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha analizzato la partita pareggiata dal Napoli, contro il Genoa. Ecco le sue parole:

“Stando alle dichiarazioni di Garcia, è tutta colpa dei giocatori. Insomma, lui l’ha preparata perfettamente dal punto di vista tattico e i calciatori per la Champions non hanno avuto determinazione. Caro mister, l’anno scorso il Napoli vinceva tranquillamente in campionato nelle partite prima della Champions”.

Ha, poi, riferito: “Poi Garcia cita PSG e Bayern Monaco, due squadre che non hanno vinto e hanno la Champions, ma io potrei dirne almeno 10 di partecipanti alla Champions che hanno vinto e andando a vedere saranno sicuramente di più quelle che hanno vinto rispetto a quelle che hanno perso. Tra l’altro Nizza e Bayer Leverkusen sono squadre di livello. Noi per 70′ non abbiamo fatto un tiro a Genova con il Genoa, quindi non facciamo questi paragoni, ma cerchiamo di capire dove sono gli errori”.

“Sono super-preoccupato, preoccupatissimo se riduciamo tutto alla mancanza di determinazione. Vuol dire che non si lavorerà su nulla per migliorare, si chiederà solo maggiore determinazione: se è così, caro mister, posso andare anch’io a farlo. Non facciamo più queste conferenze post-partita sulla determinazione e la convinzione, preferisco l’autocritica perché in questo modo capisci che si è compreso qualcosa”, conclude il giornalista napoletano.

