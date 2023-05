Stai piangendo? No, mi è solo finito un Scudetto nell’occhio!

Il significato di questo scudetto vale la luce che riflette negli occhi di ogni napoletano. Lacrime di gioiosa commozione rigano il viso di chi assiepa l’impianto di Fuorigrotta, non a caso intitolato al Más Grande. Una euforia che contagia trasversalmente un po’ tutti. Anche in Tribuna Stampa, dove si dovrebbe avere un contegno distaccato rispetto ai tifosi delle Curve. Eppure adesso siamo accomunati dal medesimo entusiasmo irrefrenabile. Magari accompagnato da un sottile senso di rivalsa nei confronti di chiunque abbia tentato di sminuire il Napoli di Spalletti.

In tanti, davvero troppi, ossessionati da sentenze varie e ricorsi assortiti, hanno tentato di minare la credibilità di questo titolo, sospendendo il giudizio sui meriti degli azzurri. Capaci, invece, di scavare in campionato un solco profondo con la concorrenza, attraverso un gioco intenso e assai qualitativo, dall’indole decisamente propositiva. Nient’affatto speculare o conservativo. Un gruppo unito, profondamente diverso da quello che lo scorso anno, nella rincorsa al Milan, si arenò sul più bello, frenando clamorosamente nel trittico con Fiorentina, Roma ed Empoli. Ergo, con una futuribilità legata a ulteriori possibilità di crescita potenzialmente inesplorate.

Una vera benedizione per l’italico “Sistema” della pedata, il Napoli Campione d’Italia. Al quale, nelle griglie estive, era stato pronosticata un’annata da outsider, sicuramente ai margini dell’altissima classifica. Un pessimismo probabilmente legato alle partenze ad agosto di Koulibaly, Insigne e Mertens, che avevano smontato definitivamente la squadra di Sarri. Mentre i nuovi arrivi hanno contribuito a completare il roster, rendendolo “lungo” nelle rotazioni e maggiormente equilibrato in mezzo al campo.

Scudetto diverso dai precedenti

La vittoria del Napoli, dunque, spazza via come una impetuosa marea qualsiasi accenno di polemica pretestuosa. E se in passato l’atteggiamento dell’ambiente partenopeo era perennemente in conflitto con lo statu quo ante, quelle sacche di potere calcistico tradizionalmente associate al vento del Nord, questa volta non ha ceduto al sospetto, preferendo derubricare la retorica complottista a mero fenomeno di costume.

A superare il clima di strisciante ostilità ci ha pensato la squadra, che non è mai stata così forte. Forse nemmeno ai tempi di Diego Armando Maradona. Perché le squadre di Ottavio Bianchi e Alberto Bigon erano illuminate semplicemente dal giocatore più forte del Mondo. Ovviamente, il supporting cast era di assoluto livello, pieno zeppo di talenti sfrontati e ambiziosi. In grado di creare una strana alchimia con El Diez, il più umano tra gli Dei del Pallone. Arrivando a esplorare vette irraggiungibili fino a quel momento.

Insomma, ora che finalmente c’è il supporto dell’aritmetica, giusto riconoscere a Spalletti ed i suoi uomini di aver compiuto una impresa memorabile, interrompendo tre lustri di domino “strisciato” in Serie A.

L’amore non è folclore

Infine, a testimoniare quanto sia cambiata la città nel suo complesso provvede la ritrovata unione tra tifosi. Un rinnovata compattezza, che ha silenziato le contestazioni, affratellando gruppi organizzati, occasionali o semplici appassionati.

Napoli resta roboante in tante delle sue manifestazioni. Figuriamoci quando si tratta di festeggiare l’appuntamento con la Storia. Tuttavia, oggi non è il caso di puntare il dito accusatorio, assecondare luoghi comuni e pregiudizi intrisi di demagogia. Impossibile poter frenare un’attesa lunga trentatré anni. Al contempo, però, sarebbe scorretto rimarcare sempre il folclore tipico dei napoletani in certe situazioni.

Allora, non speculate sull’amore per la maglia azzurra. Tantomeno indignatevi in presenza di eccessi. A chi dovessero infastidire le immagini delle celebrazioni per lo scudetto suggerirei di sopportare stoicamente.

Al limite, rimanetevene in disparte, asetticamente defilati. Perché la città che spesso non mantiene le sue promesse, ideale punto di congiunzione tra l’Inferno di infinite contraddizioni socio-economiche e l’azzurro del suo mare e del suo cielo, vuole glorificare quest’attimo.

Ecco, a questo punto, che prenda il via la festa liberatoria…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati