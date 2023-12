Stadio Maradona, accordo con il Comune.

Stadio Maradona c’è un principio di accordo con il Comune.

Dopo le polemiche delle settimane precedenti, condite dalle dichiarazioni di De Laurentiis, sul sindaco Manfredi, accusato di fede Juventina, si apre ad una riconciliazione.

Il Comune sarebbe disponibile ad una concessione a lungo termine, a patto che non vengano trascurate le palestre e la pista d’atletica, recentemente ristrutturata per le Universiadi.

Si tratta per una concessione a 50-60 anni, ma il Maradona deve restare una struttura a carattere sociale, mantenere dunque la finalità pubblica.

Il Presidente del consiglio comunale Nino Simeone, comunica che il Napoli ha regolarizzato la posizione debitoria, con il Comune per l’utilizzo dello stadio, per la stagione 2023/24.

La pace tra le due parti è scoppiata nei giorni scorsi, in occasione della cerimonia, per la cittadinanza onoraria a Mister Spalletti. In quell’occasione erano presenti sia il sindaco Manfredi, che De Laurentiis. Nello specifico il sindaco chiede di rivedere il progetto, presentato nel 2016, dalla società partenopea. Così Manfredi, in una sua dichiarazione:

“ Con Aurelio i discorsi sono aperti, va messo al centro il risultato. Dobbiamo avere un grande Stadio, per la città e i tifosi. Serve il dialogo, con De Laurentiis la stima è reciproca, l’obiettivo è portare il Maradona ad essere uno stadio da Europei. Una partita difficile da vincere, ma quelle difficili le vinciamo”

Attualmente lo stadio di Fuorigrotta non è tra quelli scelti, per gli Europei di Italia e Turchia.

Bisogna trovare un’intesa, a breve termine, per portare lo Stadio di Napoli ai livelli necessari, per ospitare la kermesse europea.

Il tempo c’è, ma non va sprecato, in polemiche controproducenti, per entrambi le parti in causa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati