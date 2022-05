Stadio Diego Armando Maradona: VERGOGNATEVI!

Il 2022 dovrebbe essere un anno di progressi, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche sociale. Il mondo dello sport, in particolar modo il calcio, sono da anni impegnati nella lotta all’uguaglianza, attraverso spot di integrazione sociale.

L’ultima call to action creata dalla Lega Serie A , “Keep Racism Out” sponsorizzata proprio da volti noti del Napoli.

Eppure sembra che la lotta alla discriminazione sia solo a parole. Infatti, lo Stadio Diego Armando Maradona, per l’ennesima volta si è macchiato con un episodio increscioso.

Cosa è successo?

La partita di ieri contro il Genoa, con il dovuto rispetto per la squadra avversaria, di certo non era importante per la conquista dei tre punti in classifica.

Lo stadio ha registrato il Sold-Out per l’addio del capitano Lorenzo Insigne, un ragazzo che è nato e cresciuto all’ombra del Vesuvio e che dopo dieci anni di meravigliosa carriera ha dovuto dire addio alla sua città natale alla volta dell’America.

Una giornata importante, che per la maggior parte dei tifosi azzurri si è conclusa con una lacrima sul viso per l’emozione delle sue parole.

Eppure c’è chi, nonostante avesse pagato il biglietto dello stadio, non è potuto entrare per salutare il capitano.

Questo è quello che è accaduto ieri fuori le mura di Fuorigrotta ad un ragazzo disabile. Il racconto è stato fornito dalla mamma, che attraverso un post di Facebook. ha giustamente dichiarato il suo malessere nel vedere il figlio in lacrime perché deriso e cacciato da un luogo che invece promuove l’integrazione.

Stando ai fatti il ragazzo, di cui non faremo il nome per tutela della privacy, accompagnato dal fratello maggiore è stato respinto all’entrata dalle forze dell’ordine e dai responsabili all’ingresso.

Il fratello maggiore, nonostante si sia proposto nel volerlo portare in braccio, è stato comunque bloccato all’entrata con una scusa, facendoli attendere sotto il sole per ben tre ore, fin quando, dopo diverse prese in giro, i due fratelli tornano a casa.

Un reato che deve essere punito!

Purtroppo non c’è una legge uguale per tutti, affinché le persone diversamente abili siano tutelate nel caso di eventi sportivi come le partite di calcio.

Infatti le agevolazioni, in merito a questi casi specifici, riguardano solo ed unicamente la politica interna delle squadre.

Il Napoli al fine di dare la possibilità a tutti di poter assistere alle competizioni sportive ha messo a disposizione la possibilità di chiedere l’accredito alle persone con disabilità solo ed unicamente una partita ogni due.

Tuttavia, qualora la persona volesse pagare il biglietto per intero, acquistando il biglietto ordinario, non ha diritto di entrare nello stadio di Fuorigrotta con la carrozzina.

Un regolamento assurdo e inutile che vieta, a coloro i quali hanno difficoltà motorie, di poter assistere alla partita della squadra del cuore.

Ciò che fa indignare ancora di più è che questo regolamento è stato scritto sulla base di ragionamenti che non sono sati resi noti.

Ad oggi infatti non si sa per quale ragione un ragazzo, che ha regolarmente pagato il biglietto, non possa entrare con la propria carrozzina ma possono farlo solo coloro i quali hanno chiesto l’accredito.

Se la carrozzina potesse risultare come un’ ‘arma’ lo è con o senza accredito, o no?

Ad ogni modo, come sempre, si ‘predica bene e si razzola male’.

Si continua ancora a ‘riempirsi la bocca’ di belle frasi davanti alla telecamere facendo soffrire un giovane ragazzo che vuole essere considerato come tutti gli altri.

La parola è una sola: Vergogna!

