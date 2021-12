Stadio- Comune: Giunta Manfredi mette in “vendita” il Maradona!

Il Maradona messo in dismissione dal Comune, si potrebbe aprire cosi’una discussione di “malgestione amministrativa” ormai longeva, che riguarda l’Istituzione cittadina e che ora sembra essere arrivata ai titoli di coda. Se si pensa che non piu’ lontano di un mese fa, un popolo intero, era presente ed arricchiva la Bombonera-Maradona“ di Fuorigrotta, dove gli unici e legittimi proprietari erano circa 60 mila persone, accorse anche in periodo Covid! , per salutare la presenza della statua a ricordo del “DIO DEL CALCIO“, dove ha visto primeggiare in Italia ed in Europa un intero popolo, dando a questo impianto il suo nome Diego Armando Maradona! Ma poi col tempo si scopre, e non solo, si tratti di un’immobile, dove non si sa chi gestisce davvero introiti e lavori, a tal proposito va evidenziato che senza i soldi delle Universiadi avremmo ancora i sediolini Rosso-sporco, anche se in sala stampa si lavora sempre con “l’ombrello”, ed oggi diventa merce di vendita per sanare “Buchi economico-amministativi“. Molti diranno che si sapeva, ma non tutti diranno che sapeva ha taciuto, e se oggi una societa’ preposta che fa capo al Mef ((Ministero dell’Economia e delle Finanze) chiamata Inmvit, che si occupa di investimenti immobiliari e della loro valorizzazione e/o dismissione, vi renderete conto che se non vi sia un acquirente serio che voglia investire in tal senso, non parlo della societa’ attuale, e salvarne il patrimonio sportivo oltre che la riqualificazione dello stesso e quella circondariale, Il termine DISMISSIONE sarebbe il crocevia dell’ abbattimento del tempio di MARADONA! Ma ora attendiamo sviluppi in merito, ma soprattutto vediamo chi altro “azzeccacarbugli-amministativo” ci spieghera’ in tal senso, come sia possibile immaginare Napoli senza Maradona, chissa’ se in tempi d’elezione si sarebbe parlaro della vendita dello stadio come sarebbe andata! Speriamo che Diego segni l’ennesimo gol contro i filo Juventini

