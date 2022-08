SSCNapoli report allenamento prima di Verona-Napoli

La nuova squadra di Luciano Spalletti sta proseguendo la sessione di allenamenti in vista dell’inizio del campionato previsto per lunedì 15 agosto alle ore 18.30

Il Napoli questa mattina si è allenato al Konami Training Center, in vista della partita di lunedì contro l’Hellas Verona.

Il gruppo ha svolto sia un lavoro tattico a campo ridotto sia un lavoro aerobico e partita sempre a campo ridotto.

Ci sono state due sessioni di allenamento personalizzate: Ambrosino in palestra e Politano in campo. Rientrati in allenamento Ounas e Zedadka.

