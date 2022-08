DeLa: Stampa Libera in Paese libero

C’è una favola.

La si racconta ai Bambini per fargli conoscere il Senso della Vita.

Lo scorpione e la Rana.

530 a.C.

Esopo, professione filosofo.

I filosofi e gli Educatori cambiano il mondo.

I due animali si trovano sulla sponda di un fiume. Hanno bisogno di attraversarlo.

Lo scorpione non sa nuotare. La Rana fin troppo bene.

Lo scorpione chiede disperato un passaggio. Un battello su cui sedere.

La Rana rifiuta.

Ne nasce un confronto.

“Non ti farò del male rana. Salirò sulle tue spalle e tu mi porterai all’altra sponda. Non posso farti del male, affogherei anche io”.

La rana si lascia convincere. Porta in groppa lo scorpione ma a metà del guado si sente pungere.

Perché lo hai fatto?

Mi dispiace è la mia Natura.

Un lungo cappelletto filosofico per cercar di “giustificare” ancora una volta il personaggio scomodo nelle vesti del signor De Laurentiis.

Che vuol dire “compositi”?

La Treccani lo intende come eclettico, eterogeneo, misto.

Paradossalmente per noi Educatori, sarebbe un complimento.

“Non parlo con canale 21. Siete compositi. Alcuni intelligenti altri no”.

Siamo alla valutazione.

Il giudizio.

Se si desiderasse estremizzare si potrebbe dire tentativo di imbavagliare la stampa.

Selezionarla.

Salire in cattedra e dire si, no, alcuni a destra, altri a sinistra, insomma Ergersi.

Il lato oscuro della Democrazia.

Non si possono far domande. Non si può conoscere.



Della serie scelgo io con cui parlare e se voglio impongo ancora una volta il silenzio.

Mio caro presidente, il fatto che il Napoli sia di sua esclusiva proprietà non la esenta dal dover “render conto”. I giornalisti non sono comparse ed i tifosi non sono attori silenziosi.

Il miglior attore non protagonista nel calcio non esiste, esistono uomini e donne che ogni giorno provano a far dignitosamente un lavoro complicato.

Un lavoro che lei da tanto tempo rende piuttosto scomodo.

Non sa quanto sia difficile interpretare anziché capire.

Solidarietà al corretto Manuel Parlato, consapevole che il prossimo “silenziato” potrebbe essere il sottoscritto.

Stampa libera sempre.

Grazie

