Che lavoro fa il Signor Giuntoli?

Nuovo anno per Spalletti

Anno nuovo vita nuova. Inizia un cammino di conoscenza e riscoperta. Se non si trattasse di calcio, leggendomi, penserei, io stesso, ad un pellegrinaggio spirituale o qualcosa di simile.

Del cammino di scoperta nuova però il Napoli questa volta ha tutto.

Con il mercato aperto anzi apertissimo, ci avventuriamo in una pseudo analisi del campionato che verrà. Una specie di quei borsini ante social che ora vengono stilati attraverso un freddo algoritmo.

Algoritmo che tiene in considerazione rose, scontri diretti, nazionali, campionati mondiali ma non la più importante delle componenti, Il fato. Quella cosa “stranissima” che ancora gli algoritmi non possono misurare.

La nostra pseudo analisi è affidata alle cosiddette news di questo nuovo Napoli post epoca Sarri. Sebbene siano trascorsi anni ed allenatori, questo può definirsi il primo vero Napoli di epoca “moderna”. Il taglio col passato è stato decisamente fatto.

Testa al futuro. Testa a quel che sarà. De Laurentiis ha compiuto la sua opera rivoluzionaria.

Partiti, anzi fuggiti i Nomi sono arrivati i volti. Belle speranze, futuri da scrivere, non grandi esperienze, praticamente nulle in campo europeo, siamo tutti alla finestra.

Tifosi, Stampa, azienda Napoli, presidenti e direttori ma anche gli stessi calciatori.

La curiosità di sapere e vedere mai come in questo caso è democratica e perfettamente ripartita.

Il tifoso non sa cosa potrà dare Kvaratskhelia, si interroga sul rendimento italiano di Kim, di Olivera e sul reale valore di Ostigard ma come ripetiamo nessuno sa compreso gli stessi calciatori.

È un anno nuovo, nuovissimo. Così nuovo che nulla può considerarsi dato attinente.

Perfino chi è rimasto è stato ed è fino all’ultimo istante una incognita. Che Napoli sarà?

Gli uomini rimasti e quelli arrivati riusciranno a creare una sinergia di intenti? I volti diverranno nomi? Servirà tempo, probabilmente tanto.

Kvaratskhelia non è Insigne. Kim non sarà mai Koulibaly, Olivera difficilmente diverrà il primo Ghoulam. Incognite affidate a Spalletti.

Ecco Spalletti. L’uomo che più di tutti è chiamato alla conferma.

Per lui, dopo aver vissuto sul lavoro degli anni che furono, è tempo di conferma, altroché. Caro Mister è un Napoli nuovo. Sarà il tuo?

