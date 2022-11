SSC Napoli, Gli USA “chiamano” ma ADL risponde cosi…

Il Napoli fa gola negli States. In America si continua a guardare con grande interesse alla società di Aurelio De Laurentiis e da Oltreoceano arrivano nuove voci di possibili offerte al presidente del sodalizio campano. Secondo quanto riferito dal telegiornale serale di Canale 21, alcuni fondi statunitensi sarebbero interessati ad acquistare una parte della SSC Napoli o a rilevare l’intero club della famiglia De Laurentiis che tanto bene sta facendo, quest’anno, tra campionato e Champions League.

L’attuale presidente, tuttavia, non avrebbe nessuna intenzione di vendere: una posizione netta, la sua, che sarebbe stata ribadita agli ammiratori della SSC Napoli e rispetto alla quale il produttore cinematografico punterebbe i piedi, senza nessuna intenzione di fare passi indietro. Zero rischi, insomma, di un cambio di proprietà all’orizzonte.

La dirigenza non pensa a valutare eventuali proposte e si concentra sul mercato. Con un obiettivo primario: rinnovare il contratto di Kim Min-Jae così da rivedere, già in questi mesi, la clausola rescissoria presente nell’attuale accordo con il sudcoreano, con il tentativo di blindarlo definitivamente e tenerselo stretto per diverse stagioni.

