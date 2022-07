SSC Napoli, Formisano: “Pronte maglie per Diego ed altri eventi. Ci hanno scritto club inglesi…“

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

Nuove maglie? “Sono realizzate in collaborazione con EA7. Siamo l’unica squadra di calcio al mondo con uno sponsor con lo stilista più amato. Posso dire che ci sono 3 club inglesi che mi hanno scritto negli ultimi mesi per capire come funziona questo accordo con EA7 perché vorrebbero andare in questa direzione. Questo dimostra che nella scelta di auto-produrci e di lavorare in modo diverso siamo stati premiati. La prima e la seconda maglia sono caratterizzate da questo stile elegante e raffinato scevro di inutili dettagli impreziosite da una stampa over del nostro logo in misura piccola presente su tutto il tessuto azzurro”.

Terza maglia gialla? “Abbiamo svelato solo le prime due, azzurre e bianche. Non ci sarà solo la terza, arriveremo a molte altre maglie che celebreranno il Natale, Halloween e tanti momenti della vita delle persone. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell’anno. C’è anche una collezione per celebrare Diego”.

Abbonamenti? “Quest’anno la campagna è articolata, ci sono tariffe agevolate e i vecchi abbonati hanno due settimane di prelazione. Abbiamo voluto premiare famiglie e tifosi storici e ci sono prezzi differenti per curve inferiori e superiori come per i biglietti dello scorso anno”.

Abbonamenti per disabili? “Lo stadio ha capienza limitata per i disabili, ovvero di 30 posti compresi gli accompagnatori. Per noi i i disabili non pagano, paga 5 euro l’accompagnatore ma data la capienza ridotta noi non facciamo abbonamenti altrimenti non ci sarebbe possibilità di accogliere tutti. Sul nostro portale web ci si può prenotare per una partita, l’altra no e l’altra ancora sì. Speriamo che la tribuna per loro possa crescere con l’aiuto del comune”.

Si può finanziare l’abbonamento? “Sì può rateizzare con strumenti di credito che il portale mi mette a disposizione. Si può anche scegliere il posto a sedere”.

Mini abbonamenti Champions? “Stiamo offrendo agli abbonati la possibilità di avere prelazione sulle partite di Champions e uno sconto e questo è già molto. Poi aspettiamo il sorteggio”.

Allenamenti al Maradona? “Sì lo abbiamo previsto, saranno gratuiti per gli abbonati. Chi è abbonato può acquistare nuova maglia col 20% di sconto e anche questa è una opportunità non da poco”.

Pronto abbigliamento per il Napoli? “CI stiamo lavorando”.

Nuovi marchi su maglia? “Abbiamo confermato Lete che è con noi da 18 anni, Msc che è con noi da 10-12 anni, c’è Amazon per cui abbiamo un primato: siamo l’unica squadra al mondo ad averla sulla maglia. Al momento è libero lo spazio sul back sotto il numero”.

