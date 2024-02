Ssc Napoli – Castelvolturno: “Reato” di lesa Possibilità

Prima che De Laurentiis portasse la ssc Napoli a Castelvolturno, circa 20 anni fa, subito dopo la parentesi Paestum, il litorale Domizio, era poco più che desolazione.

Luogo perfetto per le scene di Gomorra.

Sito abbandonato.

Da Dio e dagli uomini.

Povertà, abbandono e disinteresse istituzionale.

Dopo 20 anni di De Laurentiis, praticamente uguale.

Colpa grave.

“Reato” di lesa possibilità.

Fuori il degrado, dentro il lusso.

Fuori povertà, spinta dentro una azienda da 900 mila euro. Così pare.

Castelvolturno anima di

Comunità diverse tese a convivere. Come in tutte le periferie del mondo povero, Castelvolturno, aveva il volto di ciò che va nascosto.

Meglio non vedere.

Meglio non metterlo sotto i riflettori.

La Paura non paga.

Chi ha paura non spende.

Me lo ha insegnato Pasolini.

60 etnie diverse.

La comunità africana più grande d’Europa.

L’ unica, insieme a quella di Rosarno a ribellarsi alle Mafie locali.

I Neri si ribellano.Lottano. Hanno orgoglio da vendere. Pur poverissimi e dimenticati.

Cosa ha fatto la multimillionaria ssc Napoli per Castelvolturno? Nulla.

È “colpevole” di questo silenzio sociale e comunicativo? Si, tanto.

Il Napoli campione d’Italia 2023, ha vinto con Osimhen, gioiello della Nigeria e modello dell’Africa del calcio e con Anguissa del Camerun appena rientrato dalla coppa continentale.

Negli anni precedenti capitan Koulibaly e tanti altri.

Abbiamo discusso del tema con Antonio Casaccio, direttore del Magazine, Informare.

Appassionato giovane cronista di Castelvolturno.

“Dispiace anzi fa proprio male. Ssc Napoli ed amministrazione locale hanno perso una opportunità unica. Rara a dir poco. Castelvolturno è una risorsa viva. Bella e sana. Muove grandi passioni ed è per larghi parti composta da Persone sane e volenterose. Collaborare sarebbe stato fondamentale. Essenziale per lo sviluppo di entrambe le componenti. C’è ancora tempo e spazio. Molto può essere ancora fatto. Serve volerlo “.

De Laurentiis non ha mai “amato” il territorio su cui ha insediato la sua azienda.

Dato noto.

Questo ha inciso sullo sviluppo della ssc Napoli?

Può darsi.

Ha inciso sul degrado di Castelvolturno?

Molto probabile.

Risposte complesse a domande antiche.

Questioni da sociologia aziendale ed Adriano Olivetti.

Pedagogista dello Sport

