Sportitalia: “Kadioglu vuole il Napoli! C’è ottimismo…”

Importanti novità su Ferdi Kadioglu che piace tantissimo al Napoli per la prossima stagione: secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, c’è ottimismo per l’arrivo del calciatore del Fenerbahce alla corte di Mister Rudi Garcia. Ci sono stati i primi contatti ufficiali tra il club partenopeo e la società turca. Attualmente c’è distanza tra le parti ma filtra ottimismo, le due società si incontreranno nuovamente per cercare di limare la distanza e arrivare alla fumata bianca, il classe 1999 spinge per approdare in Serie A.

Di padre turco e madre olandese, è nato e cresciuto ad Arnhem. Kadioglu è un centrocampista centrale, capace di giocare anche da trequartista; è abile nell’impostazione del gioco, nel palleggio e nel recuperare palloni.

Ha una notevole tecnica, soprattutto nel dribbling, ed è molto veloce; deve migliorare nella fase difensiva, dove pecca a causa del fisico esiguo. Ricorda il connazionale Marc Overmars. Negli ultimi giorni si è parlato di un’offerta ufficiale del Napoli, che potrebbe incontrarsi a metà strada col Fenerbahce per un accordo definitivo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati