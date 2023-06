Sport Mediaset fa il punto sul mercato del Napoli: “Sono quattro i profili seguiti per il dopo Osimhen…”

In casa Napoli sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Dopo il primo interlocutorio incontro tenutosi venerdì, in settimana è previsto un nuovo summit tra l’agente dell’attaccante nigeriano e il presidente De Laurentiis. Al momento restano in piedi tutte le ipotesi, ovvero rinnovo del contratto per altri due anni fino al 2027 oppure la cessione. Il Napoli lo valuta 150 milioni, con PSG e Chelsea che per ora si sono fermati a 120. Per il prolungamento, invece, AdL ha messo sul tavolo 6 milioni più bonus, una cifra che l’entourage del calciatore non considera proporzionale alla valutazione monstre fatta dal Napoli. In caso di addio, sono 4 i profili seguiti con grande interesse: David del Lille, Hojlund dell’Atalanta, Moffi (Nizza) ed El Bilal Touré.

C’è ancora distanza, ma si continua a trattare in un clima disteso e di cordialità. Da un lato c’è il Napoli, che non vuole perdere Osimhen se non davanti a un’offerta folle e irrinunciabile (150-160 milioni per l’appunto), dall’altra c’è il calciatore che vuole giustamente un riconoscimento per il ruolo fondamentale avevo nella conquista di uno scudetto atteso 33 anni. In parole povere, Osimhen non avrebbe problemi a restare in una città che lo ha adottato e lo adora, ma vuole un bell’aumento dell’ingaggio, anche perché le big d’Europa (PSG e Chelsea su tutte) sono pronte a ricoprirlo d’oro.

Una trattativa che potrebbe anche andare per le lunghe, ma il Napoli lavora sotto traccia per non farsi trovare impreparato in caso di traumatico divorzio. Come riportato da ‘Il Mattino’, sono 4 i profili seguiti con grande interesse, tutti calciatori giovani e dalle grandi potenzialità, un po’ come Osimhen quando è sbarcato sotto il Vesuvio. Il più costoso, ma anche il più pronto, è David del Lille, valutato 50 milioni. Con qualche euro in meno, si può strappare all’Atalanta Hojlund, grande sorpresa della scorsa stagione e già conoscitore della Serie A. Due le new entry: El Bilal Touré dell’Almeria (7 gol e 2 assist nonostante un lungo infortunio nel finale di stagione, 15-20 la valutazione) e Moffi, appena riscattato dal Nizza per 30 milioni dopo un’ottima annata al Lorient (60 milioni la richiesta).

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati