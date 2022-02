Il calcio italiano ed opinionisti spingono la Juve, ma “il bello” lo fa Spalletti. Infatti, il tecnico toscano puo’ davvero cambiare la geografia del calcio nostrano, ma si mostrano palesi cenni di “Juventinita‘”, nel celebrare una vittoria sofferta ad Empoli, e farla passare come un trionfo di finale Champions, dimenticando, probabilmente che c’e’ poco da essere…Allegri, in casa bianconera.

La domanda e perche’ tutta questa “spinta” da parte degli opinionisti sportivi, dimenticando che il Napoli e’ li d’avanti da un po’, e con gli scontri diretti a suo favore? Senza dimenticare, ieri anche contro l‘Empoli, a detta di Andreazzoli, manca un rigore, la cosa strana e che in serie B , Perugia-Benevento, il VAR concede un rigore ai sanniti dopo la fine dei 45′ con le squadre quasi negli spogliatoi, e qui nessuno ne parla…omerta’ da tifo, oppure sponsorizzazioni prepagate?

Parlare di rientro scudetto in chiave Juventus, sembra davvero “stucchevole”, soprattutto se si pensa che la squadra di Spalletti e li a giocarsi il titolo, ma non se ne prolifera’ parola, come se la terza “scomoda”, fosse una formichina, da “schiacciare” a favore di chi non ha mai fatto parte di tale scalino da inizio torneo!

Fa strano pero’, che il quotidiano Milanese, il Giornale, con una firma di rilevata professionalita’ come Toni Damascelli, sia l”unico a parlare contro vento, criticando il tecnico senza mezze misure: “La Juvlahovic si ritrova a sette punti dal Milan. È una notizia perché visti i precedenti, considerata l’assoluta mediocrità del gioco bianconero, l’assenza di idee di Allegri, la risalita juventina non sembrava possibile. Dusan Vlahovic che entra di diritto nell’insegna dell’azienda. Ventiquattro gol in ventiquattro partite, non si dovrebbe aggiungere altro, il serbo non è il valore aggiunto, è il solo valore,De Ligt, di una squadra impiegatizia che anche ad Empoli ha subìto due gol, il primo, che di solito si vede nelle partite in spiaggia, quando si fa fatica a calciare il pallone sulla sabbia e i turisti in costume da bagno o bikini se la ridono. Anche il raddoppio dell’Empoli è stato una gaffe di tutto il reparto difensivo bianconero”.

Dunque, come si diceva c’e’ poco da essere Allegri, se una squadra che deve lottare per il titolo, ha il solo Vlahovic, come ancora di salvezza dei bianconeri, ma questo puo’ bastare a determinare tanti commenti a favore, e dimenticare chi, dall’inizio, e li a competere, senza averne alcuna considerazione?

La cosa strana, e che proprio Sarri, che vinse titolo nella stagione 2019/20, ed esprimendo un “non gioco”, come esprime l’attuale compagine bianconera, non ha ricevuto la stessa “protezione” da parte di pseudo-opinionisti, come oggi, ossannato a titolo “gratuito“, il tecnico Allegri.

La cosa certa, ed e’ incontrovertibile, che anche ieri la Juventus, e salva grazie al ex viola Vlahovic, con un “gioco” che definire approssimativo e un eufenismo, oltreche’ gli ultimi 10′ minuti di gara soffrire oltremodo, con una compagine, che per intero, non mette insieme i soldi che guadagna Vlahovic in un anno!

Ma quando si parla di Juventus, l’ omerta’ dell’ italiano aumenta a dismisura, ed anche se ci sono delle macchie, piu’ nere che bianche, fa niente, l’importante e vincere anche a discapito di chi si e mostrato piu’ forte di te, il famoso stile Juve tanto per intenderci.

Allora, ribadendo il concetto di cui sopra, perche’ non si parla del Napoli, se non quando si deve polemizzare e vendere i suoi pressi pregiati, tipo Koulibaly alla Juve, come molti opinionisti fanno sia sui giornali che i n tv?

Questi e tanti altri, sono i misteri che avvolgono il calcio italiano, ogni volta che si parla di Juventus, tutto va amplificato, ma se si parla in negativo, si volta subito sulle plusvalenze di Osimhen, ma il potere logora chi c’e’ l’ha, e se in Italia ride, in Europa piange, visti i tanti trionfi in Italia, ed altrettanti tonfi in Europa!

Ma come si dice, la Pasqua si avvicina, attenzione Agnelli, e potrebbe esserci la “resurrezione del calcio Italiano“, il famoso cambiamento clima-Geografico, che non fa piacere a nessuno, tipo il sito Juve/line: Opinion-Sponsor-Anti Naples–Newspapers-Tv-VAR.It!..., ma che puo’ ridare un senso di appartenenza ad uno sport, rispetto a quell’ azienda che da lavoro solo a chi parla e fa bene cio’ che vuole il “padrone”, e non cio’ che merita’ veramente!

Nel Frattempo, Spalletti e li a giocarsi il titolo, con vari “gufi”, anche Juventini che hanno criticato Sarri, pronti a fare il tifo per il tecnico Laziale, ma chi “di speranza vive, di speranza muore“, un bel corno rosso ed il caro “ciuicciariello”, basteranno ad annientare, “gufi e zebre” dall’ azzurro mare!

