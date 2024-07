Spinazzola Napoli si chiude .

Sempre più vicino Leonardo Spinazzola a vestire la maglia azzurra, nella prossima stagione.

L’esterno sinistro, che ha concluso il suo contratto con la Roma, già nei prossimi giorni potrebbe essere disponibile per Antonio Conte, per partecipare all’imminente ritiro, in Val di Sole.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per sky sport, nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti, per concludere l’operazione.

Spinazzola ha dato il suo gradimento, per la società partenopea, rifiutando l’ipotesi Saudi League. Manca solo l’accordo economico, l’entourage del calciatore punta ad un biennale, mentre il Napoli spinge per un anno di contratto, con opzione per il secondo.

Per quanto riguarda l’ingaggio, si tratta sulla base di 3 milioni a stagione, bonus compresi.

Gli unici dubbi sono legati alle condizioni fisiche, dell’ex giallorosso, ecco perché la dirigenza azzurra, cerca di tutelarsi, con un contratto a rendimento.

Un accordo si troverà in ogni caso, per dare da subito a Mister Conte, un calciatore di grande esperienza.

La difesa azzurra, che sta prendendo forma, sarà proprio un mix, tra giovani e giocatori più navigati.