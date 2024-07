Spinazzola ed Hermoso: “parametri zero” da maneggiare con cura

Siamo davvero in presenza di uno scenario gestionale che sta cambiando rapidamente, se Aurelio De Laurentiis ha scelto di trovare soluzioni di mercato alternative al tradizionale investimento in prospettiva, orientandosi su acquisti a parametro zero. Ovvero, calciatori svincolati. Liberi cioè di accordarsi con la nuova società senza sborsare alcunché per il costo del cartellino. In effetti, il Napoli ha aggiunto alla rosa l’esperienza di Leonardo Spinazzola, che ha già dimostrato nelle prime amichevoli di poter ricoprire con efficacia la fascia sinistra. Ma sembra interessato anche a Mario Hermoso, per rinforzare il pacchetto arretrato. Una strategia diffusissima in Serie A, se pensiamo che un dirigente illuminato del calibro di Beppe Marotta ci ha edificato un mucchio di successi. In passato alla Juventus, adesso all’Inter. Non a caso, ha rilevato proprio dal club partenopeo un veterano come Zielinski senza tirar fuori un euro.

Il fascino dell’usato

D’altronde, negli ultimi anni il mercato italiano ha orientato decisamente le sue scelte sugli svincolati, piuttosto di puntare su profili maggiormente futuribili. Magari ancora fuori dall’élite calcistica. Ma comunque già potenzialmente in grado di tenere il campo con continuità in una squadra di vertice. Se solo gliene venisse offerta l’opportunità. Ovviamente, per valorizzarli ai massimi livelli, i giovani vanno plasmati, con pazienza e lungimiranza. Una strategia troppo spesso dispendiosa, almeno dal punto di vista della tempistica. Insomma, un mucchio di direttosi sportivi preferiscono il fascino inguaribile dell’usato sicuro. Che conferma il vecchio schema mentale: forse conviene ancora affidarsi a giocatori tecnicamente pronti per vincere subito. Una filosofia meno valida sul piano squisitamente economico, tra cifre sborsate per gli ingaggi e poi non incassate all’atto della successiva cessione.

Basta guardare alle politiche attuate finora dalla stragrande maggioranza dei club di Serie A per comprendere con quanta trascuratezza puntino sui prodotti cresciuti all’interno dei loro vivai. Mentre negli ultimi anni i risultati delle varie Nazionali giovanili segnalano l’Italia tra le migliori, per distacco, nel lungimirante processo funzionale a reclutare profili di grande qualità. Il senso ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. In primis a dirigenti e allenatori. Se davvero vogliamo accorciare le distanze con le altre Leghe europee di élite bisogna avere il coraggio di rischiare. Puntare sul talento, senza farsi condizionare dalla mancanza di esperienza. E’ questa la strada giusta. In realtà, l’unica percorribile, poiché supportare i giovani talenti significa soprattutto aspettarli nel momento in cui dovessero compiere inevitabilmente qualche errore. Pure grossolano.

Il discorso appare strettamente connesso alla convenienza. E abbraccia criteri valutativi ben più ampi rispetto al semplice prezzo del cartellino, se si acquista un giocatore sotto contratto. Oppure il lauto stipendio garantito ad un “parametro zero”. Partendo però da un presupposto elementare: qualsiasi acquisto è soggetto a incognite. Nondimeno, va sempre pesato il senso dell’operazione. Purtroppo, in Italia, nessuno guarda al futuro. L’idea imperante rimane quella anteporre l’oggi al domani. Sostanzialmente, la priorità è vincere nell’immediatezza invece di sostenere investimenti a medio termine.

Hermoso affare a tratti

Eppure, come la classica ciambella, che non sempre riesce col buco, anche i colpi a zero talvolta sono lontani dal generare i vantaggi sperati. E’ vero che sul lato contabile il bilancio non viene appesantito dal costo per il cartellino. Tuttavia, tra bonus al giocatore e commissione al suo agente, gli oneri aggiuntivi fanno sì che l’affare non sia mai veramente gratuito. Fino ad assomigliare tristemente all’acquisto di un giocatore sotto contratto.

In soldoni, il risparmio è solamente a chiacchiere. Perché le parti, consce dello status (teoricamente…) privilegiato di free agent, discuteranno di uno stipendio assai più alto rispetto a quello sottoscritto in precedenza. Un vincolo contrattuale più alto e magari pure di una durata maggiore. Che de facto appesantisce comunque le casse del club. Probabilmente questo è il motivo principale per cui il Napoli ha rallentato nella trattativa su Hermoso, che pretende non meno di 4-4,5 milioni di euro all’anno, cui bisogna aggiungere le commissioni, paurosamente vicine ai cinque milioni. L’ex Atlético Madrid rimane un centrale di assoluto livello. Ma il peso anagrafico (classe ’95) invita la direzione sportiva partenopea a una profonda riflessione, prima di puntare su un asset che tra un paio di stagioni avrà un valore di mercato prossimo allo zero.

Meglio allora puntare su Rafa Marín: giovane e di grande qualità. Nel frattempo, De Laurentiis avrà anche cambiato prospettiva, in ottica mercato. Ma non avendo alle spalle la liquidità delle petromonarchie arabiche, tantomeno gli investitori dei fondi asiatici o statunitensi, continua nella sua politica oculata. Consapevole che sostenibilità non fa rima con furbizia. E riempire l’organico di svincolati non offre nessuna garanzia.

