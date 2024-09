Spinazzola: ” Con Lukaku ti cambia il mondo”

Spinazzola: Con Lukaku cambia il mondo.

In vista della sfida contro il Cagliari, Leonardo Spinazzola, quest’oggi ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, parlando della preparazione della squadra, per domenica:

“La settimana scorsa eravamo solo 10 a Castel Volturno, ci siamo focalizzati sull’aspetto fisico, tralasciando la tattica. Col rientro dei nazionali abbiamo ripreso a mettere giù, dei concetti tattici per le prossime partite”

All’ Unipol Domus un avversario di tutto rispetto, di cui l’esterno azzurro non si fida:

“L’insidia maggiore del Cagliari è il loro modo di contrattaccare. Penso che si chiuderanno e faranno tante ripartenze. Stiamo lavorando su questo”

Primo mese a Napoli per Spinazzola, ci sono già delle basi importanti nella squadra:

“Penso che l’unione sia l’elemento più importante del nostro spogliatoio. A questo, metto la voglia di invertire l’anno precedente e fare una stagione importante. Con il gruppo e lo staff ci vogliamo portare dietro l’entusiasmo dei tifosi”

Sulla fascia sinistra si interseca con Kvaratskhelia, un’intesa tra i due, può diventare devastante:

“Devo trovare ancora l’affinità completa, con Khvicha, come dobbiamo crescere tutti quanti. Kvara con una giocata, può aprire il campo a tutta la squadra. Come esterno di un centrocampo a quattro, devo coprire tutta la fascia. Il Mister ci chiede molto di coprire il secondo palo per fare gol”

Parla di Lukaku, che ha avuto modo di vedere in allenamento, durante questa sosta:

“Ho avuto già la fortuna di giocare con Romelu, sin dal primo allenamento, senti un peso diverso, all’interno della squadra. Sta mettendo dentro tanta benzina, non so come risponderà il suo fisico, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra, averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì, con una sportellata te la ripulisce”

Infine un pensiero sugli allenatori più importanti, avuti nella sua carriera:

“Per la mia crescita Gasperini è stato fondamentale. Ero al primo anno di serie A, mi ha fatto aprire il campo, crescere molto a livello fisico. È simile ad Antonio Conte”

Stessa dedizione a lavorare, di cui avrà bisogno il Napoli, per uscire con i tre punti, dalla trasferta sarda.