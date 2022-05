Spezia-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Partita da garbage time al Picco, Spezia e Napoli hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali e non hanno assolutamente più nulla da chiedere di concreto al campionato che va in archivio.

Qui Spezia

Una volta conquistata aritmeticamente la salvezza, Thiago Motta vuole approfittare dell’ultima in casa per festeggiare davanti al proprio pubblico la meritata permanenza in Serie A, conquistata la scorsa settimana vincendo a Udine. Il tecnico dei liguri, che deve fare a meno di Bastoni infortunato e di Gyasi squalificato, pare intenzionato a concedere magari un pò di spazio a chi finora ha giocato meno.

Opportunità dal primo minuto, dunque, per il portiere Zoet in luogo di Provedel.

Davanti all’estremo difensore olandese, la classica linea a quattro, composta da Amian, poi Erlic, Nikolaou e il giovane Bertola, candidato ad una maglia da titolare e agevolato pure dall’assenza di Reca.

A centrocampo, spazio alla coppia formata da Maggiore e Kiwior; con Sala e Bourabia scalpitanti.

Infine il reparto d’attacco, quello che dà meno certezze all’allenatore. Thiago Motta, infatti, potrebbe optare per Antiste, insieme ad Agudelo e Verde, dietro la punta centrale Manaj. Tuttavia, in corsa per un posto nel terzetto di trequartisti restano pure Salcedo e Kovalenko.

Qui Napoli

Nonostante una parte della tifoseria partenopea dimostra un certo distacco dall’entusiasmo palesato da Luciano Spalletti per l’accesso alla Champions League, immaginando che forse a quest’ora all’ombra del Vesuvio si poteva festeggiare ben altro, l’uomo di Certaldo intende salutare la stagione senza rinunciare ai titolarissimi.

Escludendo, quindi, il solo Hirving Lozano, già volato in Messico per operarsi alla spalla, l’unico dubbio che alberga nella testa dell’allenatore toscano è il ballottaggio tra Lobotka e Anguissa per far coppia con Fabiàn Ruiz nella posizione strategica di doppio metodista. Allo stato attuale, il camerunese sembra favorito sullo slovacco.

In porta naturalmente ci sarà Ospina, senza escludere del tutto l’utilizzo di Meret. Nessuna novità nella tradizionale linea difensiva: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam cui viene concesso il privilegio di salutare la sua gente in quella che presumibilmente dovrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia azzurra.

Là davanti, Politano prende il posto di El Chucky a destra, Insigne a sinistra e Mertens (con Zielinski a contendergli il posto da trequartista), a supporto di Osimhen, pienamente recuperare dopo un leggero stato influenzale.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Marchetti di Ostia

