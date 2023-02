Spezia-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli vuole proseguire il suo momento d’oro. La squadra partenopea, reduce da ben quattro successi consecutivi, fa visita allo Spezia, un campo tradizionalmente favorevole. In effetti, al “Picco”, gli azzurri hanno sempre vinto in Serie A.

Se gli azzurri sembra stiano giocando un campionato a parte, guardando la classifica, dietro la lotta per conquistare l’ultimo posto utile per salvarsi è apertissima. Allora, meglio non sottovalutare il trappolone che si profila all’orizzonte del lunch match.

Qui Spezia

Luca Gotti deve fare i conti con una lunga lista di assenze, tutte causate da infortuni vari e malanni assortiti. Tranne Gyasi, squalificato, l’allenatore dei liguri, infatti, ha dovuto escludere dai convocati altri 8 giocatori: Nzola, Bastoni, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho.

Per tentare di superare i problemi in fase realizzativa dello Spezia, a secco di gol in tre delle ultime quattro gare di campionato, il neo acquisto Shomurodov potrebbe partire dal 1’. L’altro rinforzo di gennaio – Raimonds Krollis – invece, si accomoderà in panchina. Ad affiancare l’attaccante uzbeko, appena arrivato dalla Roma, uno tra Maldini e Verde. Con quest’ultimo favorito.

A centrocampo agirà Ampadu in cabina di regia, affiancato da Bourabia e Agudelo. Supportati dai “braccetti”, Holm a destra e Reca a sinistra.

Infine, solide certezze e conferma del pacchetto arretrato, a difesa di Dragowski, con il terzetto composto da Caldara centrale e Nikolaou e Amian che completano la linea.

Probabile formazione

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Gotti.

Qui Napoli

Buone notizie per Luciano Spalletti, che può contare sull’intera rosa. Tutti abili e arruolati, quindi, anche Ndombele, che in settimana era stato colpito dall’influenza. Così come Lobotka, Zielinski e Rrahmani, parzialmente fuori dal gruppo per lavorare in forma differenziata.

Il tecnico di Certaldo, dunque, deve fare i conti con l’abbondanza nelle scelte. In effetti, starebbe meditando su un paio di dubbi, che probabilmente scioglierà solemante stamattina. I ballottaggi restano quelli classici: Politano insidia Lozano, mentre Olivera potrebbe far rifiatare Mario Rui.

Per il resto, spazio ai titolarissimi. Meret in porta; con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e uno dei due mancini.

A centrocampo, il pivote Lobotka e le due mezzali, Anguissa e Zielinski. In avanti, gli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, con El Chucky o l’ex Sassuolo a definire il tridente.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

