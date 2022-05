Spezia-Napoli, le pagelle:

Ecco le pagelle degli azzurri nell’ ultima gara di campionato contro lo Spezia di Thiago Motta, per voi da persemprenapoli

Meret; 6,5

Attento su un paio di conclusioni deviate in angolo dal friulano, prova buona, ora il mercato dira ‘ se sar lui il numero uno del futuro

Zanoli, 6,5

Buona la prova del terzino, personalita’ e buona tecnica motrata,tante le sgroppate, la convocazione in azzurro piu’ che meritata

Koulibaly, 7

il comandante e il solito muro, cn Juan Jesus blocca ogni forma di avanzata spezzina, solito comandante

Juan Jesus, 7

come a dire, io ci sono, e si vede, garanzia per la difesa azzurra, e per il futuro prova buona

Ghoulam; 9

Il minimo per ringraziare Faouzi per tutto cio’ che ha dato, oggi capitano, domani napoletano! Grazie Faouizi di tutto! Prova alla Ghoulam

Demme 7

Ritorna e lo fa in grande stile, grandi geometrie, diga invalicabile e…gran gol, prova da incorniciare

Lobotka; 7

Niente d’aggiungere che gia’ si sappia, fondamentale per il centrocampo del futuro, prova come al solito, eccellente

Politano, 7,5

Prova fantastica della mezz’ala messo troppo presto da parte dal tecnico ,un gol fantastico, che fa parte del repertorio, prova eccellente

Zielinski, 7

E ritornato con un bel gol ed una prova degna della sua tecnica, partecipe e sempre sul pezzo, prova buona

Elmas; 6,5

comntibuto sicuramente buono, ma a nostro avviso l posizione ne limita la tecnica, comunque provaa Buona

Petagna. 7

si sacrifica e regala assist ai compagni, il suo gol piu’ bello, il sacrificio per la squadra, ottima prova

All. Spalletti

