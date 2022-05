Spezia-Napoli, arbitra Marchetti: scopriamo chi è l’arbitro di Ostia

A dirigere Spezia–Napoli, ultima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 12.30, sarà Matteo Marchetti, per la prima volta designato con gli azzurri.

Studi giurisprudenziali, Marchetti (classe 1989), giacchetta nera tra le più promettenti dell’intero panorama nazionale, è il fiore all’occhiello della piccola sezione arbitrale di Ostia Lido.

Protagonista di una carriera rapidissima, in grado di portarlo in poco più di un decennio dalle categorie regionali sino alla massima serie, nel 2010 era in Eccellenza. Un anno dopo è entrato a far parte della Commissione Arbitri Interregionale. Dopo tre anni di serie D è sbarcato in Lega Pro.

Quindi nel 2020 la promozione nell’organico per la serie B. Un anno dopo l’esordio in A: 20 febbraio 2021, in occasione di Genoa-Verona, chiusa sul risultato di 2-2.

Questo il quadro completo della designazione:

Assistenti: Di Monte-Trinchieri.

IV Uomo: Robilotta:

VAR: Banti-Ghersini.

