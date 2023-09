“Spero che Lobotka torni al centro del gioco altrimenti è un grave errore di Garcia. La partita tra Genoa e Napoli? Decisiva perché devi recuperare delle certezze” Alfredo Pedullà analizza cosi il momento del Napoli

Alfredo Pedullà, giornalista, opinionista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare, soffermandosi – tra l’altro – sul Napoli di Rudi Garcia. In particolare, parlando di Natan, difensore brasiliano che il club azzurro ha prelevato dal Red Bull Bragantino per una decina di milioni per sostituire Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco mediante clausola rescissoria, ha affermato:

“Vediamo se Natan è pronto per il Genoa. Ci sta che abbia bisogno di tempo”.

Più nel dettaglio: “Il Napoli – ha analizzato il noto cronista – ha preso un ragazzo giovane e bravo, ma non ancora pronto. Io non assisto agli allenamenti e non posso capire. Spero che Lobotka torni al centro del gioco e non venga scavalcato come successo: è un grave errore di Garcia. Il successore di Kim è un ruolo fondamentale. Dal mio punto di vista, la partita tra Genoa e Napoli è decisiva perché devi recuperare delle certezze”, ha concluso Alfredo Pedullà.

