Speranze per Neres.

C’era anche il brasiliano, sotto la tribuna riservata ai tifosi ospiti, a festeggiare insieme alla squadra, l’importantissima vittoria in casa del Lecce. Ovviamente in abiti civili, ma con la voglia di esserci, di partecipare a dei momenti, che potrebbero passare alla storia.

Secondo quanto riporta, in data odierna, La Gazzetta dello Sport, David Neres, potrebbe recuperare per le ultime due gare di campionato. La lesione al soleo, può essere assorbita, per la trasferta di Parma, dove l’apporto dell’esterno azzurro, sarebbe determinante. Non solo per dare fantasia al reparto offensivo, ma anche per dare la possibilità ad Antonio Conte, di variare il modulo tattico. Con Neres in campo, il Napoli, può ripassare al 4-3-3 , che a conti fatti, rappresenta l’assetto più congeniale ai partenopei. Visto anche il perdurare dell’assenza di Buongiorno ( sarà difficile rivederlo in campo per questa stagione) , Conte non ha molte alternative, sia in difesa che in attacco. Con il brasiliano disponibile, il centrocampo può tornare a tre, dove McTominay, sembra che si esprima decisamente meglio. Con il 4-4-2 messo in campo allo stadio di Via del mare, lo scozzese è sembrato quello che più ha patito, la variazione tattica. Dall’inizio della stagione il Napoli ha fatto sempre di necessità virtù, a tre partite dal termine, a prescindere dagli uomini, chiunque vada in campo, sa bene che bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo.